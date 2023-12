Kreis Gotha Gastbeitrag: Gotha gebührt die Krone im deutschen Orgelbau. Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach gehört zu Deutschlands ältesten Orchestern. Was das Gothaer Land mit Musik verbindet.

Frank Lindner

Musik verbindet die Menschen, zumal in der Weihnachtszeit. Und es lohnt sich einmal innezuhalten und zu fragen, was eigentlich die thüringische Musik-Kultur in der geschehenen Geschichte so reich und einzigartig gemacht hat. Die Summe der vielerorts und allerart entstandenen Musik ist ausgesprochen überwältigend.

Thüringer Kinder-, Wander-, Weihnachts- und Winterlieder sind ein Schatz des deutschen Liedguts überhaupt. Und einen Höchstanteil an diesem Schatzkästlein hat ein Mann aus Suhl: Ernst Anschütz (*1780). Wer hat seine Lieder nicht schon gesungen: „Alle meine Entchen“, „Ein Männlein steht im Walde“, „Fuchs du hast die Gans gestohlen“, „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ und das beliebte Weihnachtslied „Oh Tannenbaum“. Wer kennt nicht die Lieder „Weißt du wie viel Sternlein stehen“ und „Alle Jahre wieder“ des Leinaers Wilhelm Hey (*1789), oder „Oh du fröhliche“ des Weimarers Daniel Falk (*1768) oder das „Morgen Kinder wird’s was geben“ von Johann Kirnberger (*1721) aus Saalfeld.

Die Trost-Orgel der Stadtkirche Waltershausen gilt als größte Barock-Orgel Thüringens. Foto: Wieland Fischer

Auch Kirchenlieder thüringischer Herkunft gehören zum lebendigen Erbe. Etwa des Köstritzers Heinrich Schütz’ (*1585) „Aller Augen warten auf Dich, Herre“ oder des Langensalzaers Georg Neumark (*1621) „Wer nur den lieben Gott lässt walten“. Besonders eindrucksvoll und weithin sind im 20. Jh. die Wanderlieder von Herbert Roth (*1926) und Karl Müller (*1925) ins Volk gegangen. „Auf der Oberhofer Höh“ und „Wandern durch den Winterwald“ wären zu nennen. Ihr „Rennsteiglied“ wird bis auf den heutigen Tag im Thüringer wie im Bayerischen Wald gesungen.

Von Heinrich Schütz bis Herbert Roth

Einmalig die Orchesterkultur Thüringens. Eines der ältesten Orchester der Welt ist seit 1491 noch heute in Weimar am Werke, die einstige Hofkapelle Gothas gehört als „Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach“ zu den ältesten in Deutschland. Die Meininger Hofkapelle verkörperte seit 1880 gar eines der berühmtesten Orchester Europas. Große Komponisten und Dirigenten wie Hans von Bülow, Richard Strauss, Fritz Steinbach, Wilhelm Berger und Max Reger führten den Stab nicht nur in deutschen Städten, auch in Prag, Wien, Budapest, Basel, Odense, Kopenhagen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Brüssel und London.

Als Richard Wagner 1876 in Bayreuth seine Festspiele ins Leben setzen wollte, hatte er nach den „Besten“ Ausschau gehalten. Für ihn waren die Musiker aus Meiningen als Gründungsorchester diese „Besten“. Von 1805 bis 1813 in Gotha, brachte Konzertmeister Louis Spohr mit der Gründung von Musikfesten in Deutschland und England eine neue Form in die moderne Orchestermusik ein. Auch am Beginn des 21. Jahrhunderts lag das kleine Thüringen mit 10 Profi-Orchestern noch leicht über dem Durchschnitt deutscher Orchesterkultur.

Indes stehen neben den Begründern dieser reichen Volkslied- und Orchesterkultur Männer und Frauen, deren Pionier- und Schaffensgeist weltmusikalische Erstleistungen hervorbrachten. Das Eisenacher Genie Johann Sebastian Bach und seine Söhne, die Weimarer Genies Wilhelm Friedemann Bach und Carl Philipp Emanuel Bach, die den Ruhm des Vaters zeitweilig übertrafen, standen an der Spitze einer vielköpfigen und in der Welt einmaligen Familien-Dynastie von Komponisten, Dirigenten und spielenden Musikern. Johann Sebastian Bach gilt als weltweit meist gespielter Musiker. Sein Weihnachtsoratorium findet in diesen Tagen längst nicht nur in Dresden, Göttingen oder Waltershausen, sondern auch in Sydney, London und vielen Städten der Welt statt.

Andere Pionier-Geister von Welt waren Regina Schlick-Strinasacchi (*1756) Bernhard Stavenhagen (*1862) und Roman Eber (†1904). Erstere reifte in der Gothaer Hofkapelle zur ersten Gitarrensolistin und ersten Dirigentin der Welt. Stavenhagen (*1862) aus Greiz dirigierte wie kein anderer Ur- und Erstaufführungen von Werken der musikalischen Weltliteratur - von M.A. Balakirew, E. Bloch, C. Debussy, G. Faure, G. Mahler, H. Pfitzner, R. Strauss und S. Tanejew. Der in der Großherzoglichen Hofkapelle Weimar musizierende Romanus Eber († 1904) gilt als der Erfinder und erster 5-Saiten Kontrabassspieler der Welt.

Klavierbauer Carl Bechstein stammt aus Gotha

Die Klavierbauer Carl Bechstein (*1826) aus Gotha und Julius Ferdinand Blüthner (*1824) aus Falkenhain (Meuselwitz) wurden zu Begründern von Weltmarken. Mit jährlich 5000 weltweit verkauften Instrumenten ist „Bechstein“ heute der größte Klavier- und Flügelhersteller in Europa. Und tatsächlich: Für den Film „Let It Be“ („Lass es geschehen“) haben die Beatles 1969 den gleichnamigen Titel von Paul MacCartney auf einem „Blüthner“ aufgenommen.

Überhaupt nehmen thüringische Musikinstrumentenbauer in der deutschen Musikgeschichte einen besonderen Rang ein. In Nordhausen und Gera sind es Christoph Gottlieb Schröter (*1699) und Christian Ernst Friederici (1709), die die ersten deutschen Klaviere bauen. Aus Friedrichroda und Greiz stammen Christian Buschmann (*1805) und Oskar Sala (*1910), die die Mundharmonika und das erste elektronische Musikinstrument entwickeln..

Unübertroffen aber scheinen die Thüringer Orgelbauer zu sein. Schon 1225 dürfte im Erfurter Dom die erste Orgel erklungen sein. Im 19. Jahrhundert erreicht Gotha die Spitzenposition. Der „Königin der Instrumente“ schenken hier gleich fünf Orgelbau-Familien ihre künstlerische Aufmerksamkeit. Generationen und Traditionen schaffen über 600 Orgeln. Für die „Knauf-Orgeln“ geben historische Quellen gar über drei Hundert an. Sie gehören zu Apfelstädt, Berlin-Lichtenberg und Bleicherode ebenso wie zu Schnepfenthal, Uelleben, Wieda (Rügen) und Wipperoda. „Hesse-Orgeln“ fanden und finden sich in Andisleben, Arnstadt und Barby ebenso wie in Wahlwinkel, Wechselburg und Witterda. „Böhm-Orgeln“ wurden und werden in Altenburg, Auerbach und Apolda ebenso gespielt wie in Wismar, Wurzbach und Zeulenroda. „Helfenbein-Orgeln“ erklangen und erklingen in Abtbessingen, Altenfeld und Bad Langensalza ebenso wie in Wandersleben, Wüstheuterode und Vacha.

Nun, Deutschland hat bereits 2017 die Nominierung „Orgelbau und -musik“ für die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit bei der UNESCO eingereicht. Hierbei aber gebührt Gotha die Krone für jene Deutschland-Gala der „Königlichen Instrumente“, die in Europa ihresgleichen sucht.

Goethe sagt, unser Leben ist lediglich die kleine Summe glücklicher Augenblicke. Die durch Musik erfahrenen gehören gewiss dazu.

Autor Frank Lindner ist Kulturhistoriker aus Schnepfenthal.

