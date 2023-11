Polizei warnt vor falschen Mitarbeitern zur Zählerstandsablesung in Gotha und im Ilm-Kreis

Gotha. Am Donnerstag wurden mehrere Fälle bekannt, in denen sich bislang Unbekannte als Ableser für Gas- bzw. Heizungszählerstände ausgaben. In einem Fall wurde ein hoher Geldbetrag gestohlen.

Der Gothaer Polizei wurden am Donnerstag mehrere Fälle bekannt, in denen sich bislang unbekannte Personen als Ableser für Gas- bzw. Heizungszählerstände ausgaben. In einem Fall in der Kohlstockstraße seien zwei männliche Personen in eine Wohnung gelangt und entwendeten Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages.

Auch in der Ohrdrufer Straße konnten sich zwei männliche Personen unter gleichem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung verschaffen. In diesem Fall entstand kein Schaden. Die unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden:

Zwischen 35 und 40 Jahre alt

Geschätzte Größe: 170 cm sowie 190 cm

einer der Unbekannten hat dunkles, lockiges Haar

dunkel bekleidet, einer trägt eine helle Jacke

Auch in Gräfenroda im Ilm-Kreis gab es Fälle, dass Unbekannte vorgaben, Zählerstände ablesen zu wollen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu den Sachverhalten. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 23452536) entgegen.

Die Polizei rät dringend:

Bevor Sie ihre Wohnungstür öffnen, benutzen Sie den Türspion oder die Sprechanlage um zu gewährleisten, dass Sie keinen Fremden die Tür öffnen.

Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung. Beachten Sie Aushänge Ihrer Hausverwaltung, ob und wann Zählerstandsablesungen geplant sind.

Gehen Sie gegen aufdringliche Besucher energisch vor, rufen Sie im Zweifelsfall laut um Hilfe und verständigen Sie den Polizei-Notruf unter 110.

Da die Täter es in den meisten Fällen hauptsächlich auf Senioren abgesehen hätten, empfiehlt die Polizei mit Angehörigen Gespräche zu führen und über diese Masche aufzuklären. Informationen dazu gibt es hier oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504.

