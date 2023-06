Sperrung der Gothaer Gartenstraße angekündigt

Gotha. Wichtige Fernwärmeleitung wird erneuert. Zur Vorbereitung wird ab kommender Woche die Remstädter Straße voll gesperrt.

Für den Verkehr wird die Remstädter Straße am Montag, den 12. Juni, gesperrt, wie die Stadtwerke Gotha mitteilen. Die Vollsperrung dauere an bis Freitag, den 30. Juni. Anlass sind Arbeiten der Stadtwerke Gotha in Vorbereitung einer größeren Baumaßnahme in der Gartenstraße im Juli. Die Umleitungen seien ausgeschildert.

Die Bauarbeiten in der Remstädter Straße seien die Vorbereitung für ein größeres Projekt: Ab Mitte Juli würden die Stadtwerke Gotha in der Gartenstraße eine Fernwärmeleitung austauschen. Auf einer Länge von rund 65 Metern soll die Leitung noch vor dem Winter erneuert werden.

Da die derzeitige Hauptversorgungsleitung ins Alter gekommen sei und es zu Wasserverlusten komme, diene die Sanierung dieser bedeutenden Anbindung der Innenstadt der Sicherung der Versorgung. Die neuen Rohre würden aufgrund des größeren Durchmessers eine noch wirksamere Energieversorgung ermöglichen. Zudem werde eine digitale Störungsüberwachung möglich sein.

Bei den Arbeiten in der Gartenstraße werde das moderne Verfahren der Rohrpressung zum Einsatz kommen. Die Straße müsse dabei nicht aufgegraben werden, da die neue Leitung durch den Untergrund gepresst werde. So würde eine Vollsperrung vermieden.