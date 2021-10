Standplatz für Behälter in Gotha verlegt

Gotha. In Sundhausen wurde jetzt der alte DSD-Standplatz am Bahnweg abgebaut. Dafür steht nun in der Trügleber Straße ein neuer Platz bereit.

Im Gothaer Ortsteil Sundhausen wurden die Behälter am DSD-Standplatz im Bahnweg abgezogen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Damit stehen Der neue Standplatz befindet sich jetzt in der Trügleber Straße.

Die Stadtverwaltung bittet aus diesem Grund die Sundhäuser Bürger, keine Wertstoffe mehr an den bisherigen Standplatz am Bahnweg zu bringen, sondern die neuen Behälter in der Trügleber Straße für die Entsorgung zu nutzen.