Zigarettendieb in Waltershausen gesucht

Einen dreisten Zigarettendieb sucht die Polizei in Waltershausen. Der Mann nahm am Dienstag gegen 15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Ohrdrufer Straße ein Kiste Tabakwaren an sich und flüchtet aus dem Geschäft. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1500 Euro.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: etwa 45 Jahre alt, normale Statur, etwa 1,95 Meter groß, dunkle, glatte, kurze Haare und dunkle Augen. Der Mann war mit einer schwarzen Lederjacke, einem dunklen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen unter Telefon: 03621/781124.