Sprengkörper explodiert in Schul-Sporthalle in Ilmenau

In einer Schul-Sporthalle in Ilmenau ist ein Sprengkörper explodiert und hat schwere Schäden verursacht.

An der Turnhalle des Lindenberggymnasiums entstand geschätzt ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand. Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages hatte ein Unbekannter den Sprengkörper in den Eingangsbereich der Halle geworfen, wo dieser explodierte.

Um welche Art Sprengkörper es sich handelte sowie zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

