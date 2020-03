Auf Jenas Straßenbahnlinie 1 nun auch im 7,5-Minuten-Takt

Der Jenaer Nahverkehr steuert noch einmal gegen. Nach der Corona-bedingten Fahrplanänderung in der Nacht zum 25. März war die Straßenbahn- und Bus-Unternehmung in die Kritik geraten, weil nach Streichung von 80 Prozent der Touren auch die für den Klinikumsbetrieb bedeutsame Linie 1 nach Lobeda-Ost betroffen war und es in den verbliebenen Straßenbahnen zu Stoßzeiten arg eng wurde für die Fahrgäste. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Offenkundig reichte es dort auch nicht aus, die ursprüngliche Absenkung auf einen 30-Minuten-Takt hin zu einem 15-Minuten-Takt in Spitzenzeiten zu revidieren. Von Mittwoch, 1. April, an hat der Jenaer Nahverkehr nun seinen seit einer Woche geltenden Sonderfahrplan modifiziert. Hier sticht die Linie 1 hervor mit einem 7,5-Minuten-Takt an den Werktagen zwischen 5 und 18 Uhr. Vorgesehen sei nicht nur eine weitere Verstärkung der Straßenbahn-Linie 1, sondern auch der Bus-Linie 10, so lässt das Unternehmen verlauten. Zusätzlich würden die Straßenbahn der Linie 3 in einem 30-Minuten-Takt fahren.

Die erneute Anpassung auf den Hauptachsen, so heißt es in der Mitteilung, diene dem Gesundheitsschutz der Fahrgäste: Durch den zusätzlichen Platz könnten sie leichter Abstand voneinander halten. Weiterhin werde das Klinikum deutlich häufiger bedient.

Zusätze noch nicht nachlesbar

Der Jenaer Nahverkehr bittet um Verständnis, dass die zusätzlichen Fahrten noch nicht im Routenplaner sowie im Internet hinterlegt sind. Auch habe man die in den Haltestellen ausgehängten Sonderfahrpläne noch nicht aktualisieren können.

Zum Beispiel für die Straßenbahn-Linie 1 zwischen Lobeda-Ost – Lobeda-West – Burgaupark – Stadtzentrum – Naumburger Straße sieht der Takt im verstärkten Sonderfahrplan so aus: Montag bis Freitag 5.00 bis 18.00 Uhr im 7,5-Minuten-Takt; 18.00 bis 2100 Uhr im 30-Minuten-Takt; 21.00 bis 5.00 Uhr im 60-Minuten-Takt; Sonnabend, Sonn- und Feiertag 07.00 bis 21.00 Uhr im 30-Minuten-Takt; 21.00 bis 07.00 Uhr im 60-Minuten-Takt.



Modifizierter Sonderfahrplan:

Straßenbahnlinien 1 (Lobeda-Ost – Lobeda-West – Burgaupark – Stadtzentrum – Naumburger Straße)

Montag bis Freitag

05.00 bis 18.00 Uhr im 7,5-min-Takt

18.00 bis 21.00 Uhr im 30-min-Takt

21.00 bis 05.00 Uhr im 60-min-Takt

Sonnabend, Sonn- und Feiertag

07.00 bis 21.00 Uhr im 30-min-Takt

21.00 bis 07.00 Uhr im 60-min-Takt

Straßenbahnlinie 2 (Winzerla – Stadtzentrum – Jena-Ost (unverändert)

Montag bis Freitag

06.00 bis 2100 Uhr im 30-min-Takt

21.00 bis 06.00 Uhr im 60-min-Takt

Sonnabend, Sonn- und Feiertag

07.00 bis 21.00 Uhr im 30-min-Takt

21.00 bis 07.00 Uhr im 60-min-Takt

Straßenbahnlinie 3 (Winzerla – Lobeda-Ost)

Montag bis Freitag

05.00 bis 18.00 Uhr im 30-min-Takt

Straßenbahn 4 und 5 nicht im Einsatz.

Buslinie 10 (Lobeda-West – Burgaupark – Beutenberg Campus – Stadtzentrum)

Montag bis Freitag

05.00 bis 09.00 Uhr im 15-min-Takt

09.00 bis 14.00 Uhr im 30-min-Takt

14.00 bis 18.00 Uhr im 15-min-Takt

18.00 bis 21.00 Uhr im 30-min-Takt

21.00 bis 05.00 Uhr im 60-min-Takt

Sonnabend, Sonn- und Feiertag

08.00 bis 21.00 Uhr im 30-min-Takt

21.00 bis 08.00 Uhr im 60-min-Takt



Die nachfolgenden Busse verkehren Montag bis Freitag, 06.00 bis 21.00 Uhr, sowie am Sonnabend und Sonn- und Feiertag, 08.00 bis 21.00 Uhr alle 60 Minuten:

Bus 11 Ammerbach – Beutenberg Campus (Teilstrecke)

Bus 12 Göschwitz – Beutenberg Campus (Teilstrecke)

Bus 14 Schlegelsberg – Stadtzentrum – Langetal

Bus 15 Rautal – Scharnhorststraße (Teilstrecke)

Bus 16 Ziegenhain – Stadtzentrum – Mühltal – Cospeda – Isserstedt (Sonnabend und Sonn- und Feiertag nur bis/ab Mühltal)

Bus E Anton-Bruckner-Weg – Zwätzen – Altenburger Straße.



Bitte beachten Sie die Einschränkungen auf folgenden Buslinien:

Bus 18 Alle Fahrten entfallen.

Bus 28 Es verkehren bis auf Widerruf die Fahrten der PVG Weimarer Land und der JES Verkehrsgesellschaft Montag bis Freitag nach Ferienfahrplan und am Wochenende.

Bus 41 Es verkehren bis auf Widerruf nur die Fahrten der JES Verkehrsgesellschaft.

Bus 42 Alle Fahrten entfallen.

Bus 43 und Bus 47 Es verkehren bis auf Widerruf nur die Fahrten der JES Montag bis Freitag nach Ferienfahrplan. Sonnabend, Sonn- und Feiertag entfallen alle Fahrten.

Bus 44 Die Linie verkehrt planmäßig Montag bis Freitag nach Ferienfahrplan. Sonnabend und Sonn- und Feiertag entfallen alle Fahrten.

B us 48 Es verkehren bis auf Widerruf nur die Fahrten der JES, der KomBus und des Verkehrsunternehmens Andreas Schröder Montag bis Freitag nach Ferienfahrplan und am Wochenende.