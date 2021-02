Aufregung am ersten Schultag: Angebranntes Essen führt zu Feuerwehreinsatz

23.02.2021, 18:27

Jena. Angebranntes Essen hat gleich am ersten Schultag nach dem Lockdown in der Rautalschule in Jena für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Kinder mussten das Schulgebäude kurzzeitig verlassen.