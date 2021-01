Großes Hupkonzert in Jena für Rettung der Gastronomie

Mit einem Autokorso haben am Dienstag Gastronomen und Gewerbetreibende aus Jena und Thüringen auf ihre Not hingewiesen. 47 Fahrzeuge bildeten den Konvoi und etwa 100 Teilnehmer saßen in den Autos, die vom Stadion bis an die „Neue Mitte“ polizeilich eskortiert wurden. Am Leutragraben wurde die Petition kurz darauf an das Landtagsmitglied Ute Bergner (parteilos) übergeben. Sie sitzt im Petitionsausschuss und sagte zu, sich um eine schnelle Bearbeitung zu kümmern. Die Politik müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen und die Einschaltung des Petitionsausschusses sei dafür der richtige Weg, sagte Bergner.

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hatte die Entgegennahme am Tag zuvor abgelehnt, weil die Aktion nach seinen Angaben von „Querdenkern“ und „Corona-Leugnern“ unterwandert werde. Die gestrige Kundgebung bestätigte diesen Eindruck nicht. Die Initiatoren distanzierten sich eindeutig in Lautsprecherdurchsagen von den genannten Gruppen und von jeder Art von Extremismus. "Verschwindet hier", lautete unter anderen eine Ansage. Auch Verstöße gegen die Maskenpflicht gab es unter den Teilnehmern nicht.

Zentrale Forderung des Tages war ein Plan zur Wiedereröffnung von Gastronomie und Kleinbetrieben. "Wir wollen hier nicht die Ersten sein, manches Geschäft mit einem Verkäufer hatte in den letzten Wochen vor der Schließung null Infektionen", sagte Gastronom Rudolf Kornhuber, der zu den Initiatoren der Aktion "Leere Stühle Jena" gehört. Kornhuber sprach von einem großen Erfolg des Autokorsos und stellte allen Interview-Wünschen die Aussage voran, dass hier kein Mensch Corona leugnen wolle, sondern auf die Not der Branche ganzen Branchen hinweisen wolle.

So ging es den Teilnehmern um die sofortige Aufnahme von Entschädigungsregelungen für die Gastrobranche in das neue Infektionsschutzprogramm. Die "Überbrückungshilfen 2 und 3" seien viel zu bürokratisch. Friseurin Katrin Dickmann aus Lobeda-Altstadt schilderte, dass sie ab Ende Januar die Unterlagen für Januar zum Steuerberater bringen müsse. Was nach Abzug der Koste für sie als Kleinbetrieb da übrig bleibe, wisse sie nicht. Fest stehe bereits, dass von der im Frühjahr ausgezahlten Soforthilfe wiederum Steuern abgehen.

Während die Stadtverwaltung, die Jenaer Clubszene und die Jenaer Innenstadt-Initiative in Stellungnahmen auf Distanz zur Aktion "Leere Stühle" gingen, unterstützte die FDP Jena-Saale-Holzland die Petition. "Der Auto-Korso heute ist ein Hilfeschrei vieler Gewerbetreibenden, endlich in ihrer wirtschaftlichen, existenzgefährdeten Lage gehört zu werden." Gerade in Zeiten der Pandemie und großer Unsicherheit verdienten die Menschen Verlässlichkeit und einen Staat, der sich an seine Zusagen nach einfachen, unbürokratischen Wirtschaftshilfen gebunden fühle.

Die Reaktionen am Straßenrand waren so gemischt, wie es auch die Meinungen innerhalb der Bevölkerung zum Corona-Lockdown sind: Sie reichten von freudigem Winken und dem Hochhalten eines Daumens bis zum entnervten Zuhalten der Ohren. Während der Fahrt drückten die Teilnehmer ordentlich auf die Hupe. Die Autos waren eher sparsam dekoriert. Die einzige Fahne, die am Dienstag an einem Auto flatterte, war die des Freistaates Thüringen.