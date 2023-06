Autos kollidieren im Kreuzungsbereich, Busgast stürzt bei Bremsung - Die Polizeimeldungen aus Jena

Eine Kollision auf einer Kreuzung in Jena sorgte am Mittwoch für Verkehrsbehinderungen (Symbolbild).

Nach einer Kollision im Kreuzungsbereich ist es am Mittwoch anderthalb Stunden lang zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Das und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch im Kreuzungsbereich Stadtrodaer Straße und Roland-Ducke-Weg unterwegs gewesen. Laut Polizei kam der Mann aus Richtung Roland-Ducke-Weg und wollte seine Fahrt stadtauswärts fortsetzen.

Ein 73-jähriger Autofahrer sei zur gleichen Zeit auf der Stadtrodaer Straße stadtauswärts unterwegs gewesen und habe die Kreuzung bei Lichtzeichen Grün überquert. In der Folge sei es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen. Während der Bergung der Autos haben Verkehrsteilnehmer für knapp eineinhalb Stunden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in Kauf nehmen müssen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Busgast stürzt, weil Busfahrer die Ausfahrt verpasst

Ein 35-jähriger Linienbusfahrer ist am Mittwochabend in Jena über die Winzerlaer Straße in Richtung Rudolstädter Straße gefahren. Laut Polizei vergaß er, an der Kreuzung zur Friedrich-Zucker-Straße abzubiegen, und leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein. Bei dem Manöver sei eine 73-jährige Frau, die als Gast im Bus saß, vom Sitz gestürzt. Sie habe sich leicht verletzt.

Mopedfahrer fährt nach Unfall davon

Der unbekannte Fahrer eines Mopeds ist am Mittwochnachmittag gegen einen im Spitzweidenweg geparkten Pkw gefahren. Laut Polizei entfernte er sich im Anschluss pflichtwidrig. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf einen mittleren dreistelligen Bereich.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

