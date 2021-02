Betrugsversuch im Baumarkt in Isserstedt schlägt fehl

Jena Die Polizei ermittelt zudem zu Diebstahlsdelikten in Jena und in Rutha vor den Toren der Saalestadt.

Mehrere Bohrmaschinen packten zwei Männer am Dienstagnachmittag in einen Einkaufskorb in einem Baumarkt in Isserstedt und wollten zur Kasse gehen. Wie die Polizei berichtet, fiel dem Personal die unübliche Menge auf - schließlich hatten die Werkzeuge einen Wert von etwa 1200 Euro. Kurz vor der Kasse bemerkte das Duo wohl, dass es beobachtet wurde, ließ den Einkaufswagen stehen und verließ den Baumarkt. Mit einem vor dem Markt wartenden Komplizen suchten sie das abgestellte Auto auf und brausten davon.

Wie sich später herausstellte, waren an dem Fahrzeug zur Entstempelung ausgeschriebene Nummernschilder angebracht. Die Polizei teilt außerdem mit, dass man von versuchten Betrug mit gefälschten EC-Karten ausgehen könne, weil ähnliche Vorgänge in anderen Baumärkten bekannt seien.

Seinen am 9. Februar auf einem Parkplatz in der Binswanger Straße abgestellten Mercedes wollte ein junger Mann am Dienstagvormittag aufsuchen. Jedoch stand der Wagen nicht mehr da. Der 33-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein Kleinkraftrad der Marke Di Blasi, ein Benzinnotstromaggregat und zwei Kanister mit je 20 Litern Benzin vermisst ein Senior in Rutha. Der 67-Jährige stellte am Dienstag fest, dass in seine Garage eingebrochen wurde. Unbekannte öffneten gewaltsam zwei Vorhängeschlösser und ein Einbauschloss. Der Tatzeitraum erstreckt sich laut Polizei zwischen 21. Februar, 12 Uhr, und 23. Februar, 14 Uhr. Ein weiterer Garagenbesitzer in Rutha meldetet ebenfalls Einbruchsspuren, jedoch wurde nichts entwendet.