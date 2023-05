Brand am Pfingstmontag im Uniklinikum Jena: Feuerwehr rückt zum Löschen aus

Jena. Am Abend des Feiertages musste die Feuerwehr zum Uniklinikum nach Jena-Lobeda eilen.

Die Jenaer Feuerwehr musste am Pfingstmontag zu einem Brand im Universitätsklinikum Jena ausrücken. Der Alarm ging gegen 18 Uhr ein und führte zu einem Einsatz mit einem großen Aufgebot.

Vor Ort am Klinikum in Lobeda-Ost stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Fehlalarm der Brandmeldeanlage handelte, sondern in einem Funktionsraum im Untergeschoss brannte, wie die Sprecherin der Stadt Jena, Stefanie Braune, auf Anfrage unserer Zeitung sagte. Patienten waren ihren Angaben zufolge nicht in Gefahr gewesen.

Kriminalpolizei wird nach Abschluss des Feuerwehr-Einsatzes ermitteln

Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr waren zunächst die drei Freiwillige Feuerwehren Lobeda, Winzerla und Göschwitz im Einsatz. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Später brachten noch die Feuerwehren aus Eisenberg und Kahla Entlüftungstechnik zur Unterstützung.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei soll nach dem Abschluss der Löscharbeiten die Ermittlungen übernehmen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.

Das Universitätsklinikum Jena befindet sich mit fast allen Kliniken im Stadtteil Lobeda-Ost und ist mit über 5600 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Region. Die 29 Kliniken und Polikliniken versorgen jährlich mehr als 520.000 Patienten stationär und ambulant.

