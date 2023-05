Chaotische Flucht: Ladendieb lässt sein Handy fallen - Die Polizeimeldungen aus Jena

Mehrere Ladendiebstähle ereigneten sich am Dienstag in Jena (Symbolbild).

Jena. Zwei Männer haben sich in einem Discounter Waren in die Jacken gesteckt. Eine Mitarbeiterin stellte die Räuber zur Rede. Das und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Montagabend in einem Discounter am Emil-Höllein-Platz in Jena gekommen. Laut Polizei begaben sich zwei männliche Personen gemeinsam in den Markt und steckten sich mehrere Waren unter ihre Jacken. Beim Verlassen des Marktes habe lediglich eine Person einen Teil der Güter bezahlt.

Eine Mitarbeiterin habe den zweiten Mann daraufhin angesprochen. Er sei geflüchtet, habe jedoch sein Mobiltelefon verloren. Um sich dadurch nicht zu verraten, sei er zurück zur Mitarbeiterin gegangen und habe ihr das Telefon mit Gewalt entrissen. Die Männer seien mit ihrer Beute geflüchtet.

Frau will mithilfe von Wein Diebstahl vertuschen

Eine 53-Jährige hat sich am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Wiesenstraße in Jena aufgehalten. Laut Polizei verstaute sie dort in ihrem Rucksack Waren im Wert von mehr 50 Euro. Eine Flasche Wein habe sie an der Selbstbedienungskasse eingescannt. Die restlichen Waren habe sie versucht, unbemerkt aus dem Geschäft bringen. Dabei sei sie erwischt worden. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt, so die Polizei.

Ladendiebstahl mit der ganzen Familie

Eine ganze Familie ist am Dienstagnachmittag beim Ladendiebstahl erwischt worden. Das Pärchen im Alter von 28 und 20 Jahren war mitsamt ihrer beiden Kinder in einem Verbrauchermarkt in der Naumburger Straße unterwegs. Laut Polizei bezahlte die Familie an der Kasse ein paar Waren. Als sie im Anschluss den Markt verlassen wollte, habe die Alarmsicherung angeschlagen. In einem Rucksack seien Kosmetika und weitere Lebensmittel gefunden worden. Hinzugerufene Polizisten haben die Anzeige aufgenommen.

Unbekannter flieht von Unfallort

Ein Unbekannter hat am Dienstagvormittag im Kreuzungsbereich am Steiger und Botzstraße einen Verkehrsunfall verursacht und im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Dies habe der 41-jährige Nutzer des beschädigten Fahrzeuges der Polizei gemeldet. Hinweise auf den Unbekannten liegen derzeit nicht vor, wie die Polizei mitteilt.