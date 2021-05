Jena: Corona lähmt Feuerwehr-Schulung

Jena. Zum „Internationalen Tag der Feuerwehr“: Bei Freiwilligen geht das Eingeübte verloren.

Benjamin Ratz erschien am Dienstag vorerst nicht zum verabredeten Schwatz. Reporter-Vabanquespiel am „Internationalen Tag der Feuerwehrleute“. Der 35-jährige Berufsfeuerwehrmann Ratz war gerade im Einsatz. Wegen einer „hilfebedürftigen Dame“, hieß es später.

Also redeten erst einmal die Chefs etwa zur Frage, ob Corona die Arbeit verändert hat? „Das Brand- und Einsatzgeschehen ist fast identisch geblieben“, sagte Feuerwehrchef Peter Schörnig. In Zahlen: 650 Alarmierungen im Vorjahr, davon die recht normale Quote von 450 Fehlalarmen. Als klassische Fehlalarm-Quelle gelte die Batterie des Rauchmelders, die ihr Leben aushaucht. Aber auch 1300 Hilfeleistungen gehören zur Bilanz – inklusive Ölspur- oder Astbruchbeseitigung, Tierrettung oder Wintereinsatz bei der Fernwärme-Havarie in Nord. Die Zahl der Waldbrände ist nach Schörnigs Worten 2020 kleiner gewesen als 2019. Womöglich ist das nicht zu trennen von einer Person, gegen die wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt wird. Mehrfach hatten 2019 gelegte Brände im Raum Lobdeburg die Feuerwehr in Atem gehalten.

150 Menschen arbeiten beim Fachdienst Feuerwehr, darunter 25 in der Leitstelle und 90 – derzeit ausschließlich Männer – im Einsatzdienst. Zudem könne man die 15 Freiwilligen Wehren und deren 300 Mitstreiter nicht trennen vom Fachdienst, sagte Schörnig. Ja, logisch, die notfallmedizinisch eingebundenen Rettungsdienstmitarbeiter sind beim Impfen der Priorisierungskategorie 1 zugeordnet und haben ihre Spritze gegen Corona. Die „normalen“ Feuerwehrleute gelten als Kategorie 3 und sind – von individuellen Wegen zur Impfe abgesehen – noch nicht an der Reihe gewesen. Gegengesteuert habe man zum Beispiel mit kleineren Teams, „um ausfallsicherer zu sein“, berichtete Schörnigs Vize Ralf Hertig. Die Leitstelle sei „hermetisch abgeriegelt“ worden. Und unter den bislang 17 von Corona Genesenen würden die Ersten nächste Woche mit Belastungstests beginnen.

Der Reiz des Zusammenspiels

Das größte Problem ist nach Darstellung von Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU), dass die Freiwilligen Wehren aktuell keinerlei Ausbildung bekommen. „Da geht das Eingeübte verloren“, sagte Peter Schörnig, zumal man das meiste Praktische – Beispiel Schlauchkoppeln – nicht allein trainieren könne. Obendrein sei es nicht einfach, den sechsmonatigen Grundlehrgang zu sichern, der einer zweijährigen Ausbildung vorausgeht. Sechs Jenaer (unter 100 Bewerbern) und zehn Leute anderer Wehren nehmen aktuell diesen Weg. Die Bewerberzahl sei nach der Talsohle von 2019 wieder stabil für den, wie Hertig sagte, „vertrauenswürdigsten Beruf der Welt“.

Genau das war Benjamin Ratz früh klar, weil Vater und Großvater der „Freiwilligen“ angehörten. „Der Weg lag für mich nahe“, sagte Ratz, der nebenberuflich seit 2012 die Freiwillige von Wöllnitz leitet. Also: erst Rettungsassistent, dann zwei Jahre Ausbildung. Ihn reize das Team-Zusammenspiel. Es funktioniere alles doch nur, wenn etwa die Leitstelle gute Vorarbeit liefere. Dazu die stete Technik-Entwicklung! „In welchem Beruf geht man schon einmal pro Woche zur Weiterbildung!?“ Welche Ernstfall-Ereignisse ihn am meisten belasten? – „Alles, was mit Kindern zu tun hat“, sagte Ratz. „Das ist selten, aber um so einprägsamer.“