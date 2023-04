Der 20. Jenaer Holzmarkt und das Verkaufstreiben mit Handgemachtem

Jena. Das Fest des Stadtforstes diesmal verzahnt mit neuem Format des Handels. Kooperation mit dem oberfränkischen Hof.

Minna (12) und Max (10) könnten sich beim 20. „Thüringer Holzmarkt“ am 22. April in der Jenaer Innenstadt als die wahren Stars entpuppen. Die beiden Kaltblüter-Pferde der Rasse „Schwarzwälder Fuchs“ arbeiten alltags unter Zügelführung des Forstdienstleisters Dirk Meinberg aus Göttern als Rückepferde: die bodenfreundliche und naturschutznahe Art, umgestürzte und gefällte Bäume aus dem Wald zu ziehen. Gibt es in Klimawandel-Zeiten bessere Symbole für nachhaltige Forstwirtschaft?

Was ist ein Zimmererklatsch?

Gleichwohl sind beim Jubiläums-Holzmarkt am übernächsten Sonnabend auch Vorführungen der rustikalen Alternative zum Rückepferd zu erleben – des Harvesters, wie die hochmoderne Mischung aus Planierraupe und Erntemaschine genannt wird. So werde gezeigt, wie Forstwirtschaft damals lief, wie es heute sein kann, erläuterte Franziska Vogelsang, beim Jenaer Stadtforst zuständig für Umweltbildung. Man werde also etwa erfahren: Was ist eine Bündelgerät? Was ist ein Sägegatter? Das Zusammenhangdenken soll am 22. April zudem auf die Wildtiere des Waldes gelenkt werden: Die Leute vom Tiermobil des Verbandes der Jagdgenossenschaften werden viel zu erzählen haben. Deutlich in Richtung Show gehen dagegen diese Programmpunkte: der Sägewettbewerb der Timbersportler aus Österreich, der „Zimmererklatsch“ genannte Tanz der Gesellen und Lehrlinge auf einem fliegenden Dachstuhl oder die Holz-Experimente der Imaginata.

Bis zu 70.000 Gäste

Seit 2008 ist der Stadtforst dem Kommunalservice Jena (KSJ) zugeordnet. Die Art, wie der Jenaer Stadtforst wirtschafte, sei „zeitgerecht wie nie zuvor“, sagte KSJ-Chef Uwe Feige, womit er den Mix ansprach aus dosierter Ernte, aus dosiertem Waldumbau, aus Naherholung und Umweltbildung. Er erinnere sich noch an den ehemaligen Finanzdezernenten, der gelegentlich gefragt habe, weshalb der Ertrag des Jenaer Stadtforstes nicht so hoch sei. Er sei froh, sagte Feige, dass Jena nicht von der Fichten-Monokultur lebe. „Hier kann man nicht mit dem Harvester rüber.“ In seiner westdeutschen Ur-Heimat sehe es ganz anders aus. „Den Westerwald gibt’s nicht mehr; dort sieht’s aus wie ‘The day after’.“

Insofern sei es nur richtig, derlei Zusammenhänge auch beim „Holzmarkt“ zu kommunizieren. Die Effekte könnten beträchtlich sein: Stadtförster Michael Rindt berichtete, dass in den vergangenen Jahren je „Holzmarkt“-Tag 50.000 bis 70.000 Menschen vorbeischauten.

Reaktion auf Bürgerwünsche

Solche Zahlen passen großartig zu der Idee, gleichen Tags und am Sonntag darauf erstmals die „handgemacht“-Tage anzubieten. Bei dieser Offerte geht es um einen Mix aus dem Verkauf regionaler Produkte, aus Genießen und Miterleben, wie von der Jenakultur-Tourismus-Chefin Hemmi Eckardt und Veranstaltungsmanagement-Chef Daniel Illing zu hören war. Dahinter steht eine Kooperation der Region Jena-Saale-Unstrut und der oberfränkischen Region Hofer Land. Zum Konzept gehöre der jährliche Ortswechsel: Nächstes Jahr wird das Markttreiben in der oberfränkischen Stadt Hof zu erleben sein.

„Es wird viel los sein“, sagte Daniel Illing nicht nur mit Blick auf die 30, 40 Marktplatz-Stände und das Wechselspiel mit dem Holzmarkt. Zudem ist der „Grüne Markt“ am Sonnabend auf den Kirchplatz verlegt; und der Sonntag darauf ist ein verkaufsoffener. Illing erläuterte, dass auf Umfragen zum entstehenden „Zukunftskonzept Märkte und Feste“ auch gefordert worden sei, mehr Angebote mit Handgemachtem zu unterbreiten.

Antwort auf die Rummel-Frage

Im Herbst soll nach Daniel Illings Beschreibung das Zukunftskonzept dem Stadtrat zur Beschließung vorliegen. Ein Kernstück des Konzepts ist die Antwort au die Frage: Wohin mit dem Rummel, wenn demnächst die Eichplatz-Bebauung beginnt? Es werde abzuwägen sein zwischen Standorten wie „Gries“ und „Am Stadion“. Eine dritte Ideenwerkstatt sei noch geplant. Klar sei aber schon in der Standort-Frage: „Nicht in der Innenstadt.“