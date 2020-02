Die große Umleitung ins Parkhaus Jena

Christian Gerlitz (SPD) sitzt genau ein Jahr auf diesem heißen Stuhl des Stadtentwicklungsdezernenten und Bürgermeisters. Und er spielt im Zeitungsgespräch einen verbalen Steilpass: Verwaltungshandeln zu erklären, sagt er, sei eine der wichtigsten Funktionen des Wahlbeamten. „Da investiere ich viel“, sagt der 37-Jährige. Auch deshalb wolle er in diesem Jahr eine „Baubürgermeister-Sprechstunde“ einführen.

Im Sommer die ersten Leit-Schilder in Jena

Also, Herr Gerlitz, erklären Sie doch bitte ganz aktuell, weshalb die Parkplatz-Not in der Kernstadt forciert wurde, seit in dieser Woche der Inselplatz als Parkplatz wegen des Uni-Campus-Neubaus entfallen ist und alternative oberirdische Stellflächen nicht geschaffen worden sind! Die Stadt hat nach Gerlitz’ Beschreibung genau wegen dieser absehbaren Verknappung eine „Parkraumstudie“ fertigen lassen. Ergebnis: Ohne Inselplatz werde das Parkraum-Angebot zwar knapp sein, doch ließen sich auf diese Weise die Parkhäuser und Tiefgaragen mehr auslasten, nämlich zu 90 Prozent. Das, freilich, sei ein „nicht mehr komfortabler“ Grad von Auslastung, weshalb endlich die Einrichtung eines Parkleitsystems angestoßen wurde. „Im Sommer stehen die ersten Schilder.“

Weshalb der entsprechende Ratsbeschluss über Jahre nicht umgesetzt wurde? Gerlitz will das nicht vertiefen; Kritik an Vorgängern liege ihm fern. Doch stellt er fest: „Motorisierten Individualverkehr behindern – das mach ich nicht“, möge es auch wissenschaftlich belegt sein, dass diese Art „Behinderung“ die umweltfreundlichere Fortbewegung fördere.

Freistaat wünschte gesperrten Ost-Löbdergraben

Er habe seit seinem ersten Amtstag dieses Parkplatz-Dilemma im Blick, sagt Christian Gerlitz. Unstrittig sei doch aber, dass die Zukunftsfähigkeit der Universität als Jenas Wachstumskern der letzten Jahrhunderte nicht in Frage zu stellen sei und die Stadt „nach Kräften“ den Campus-Neubau unterstütze. Sechs Monate habe die Stadt mit dem Freistaat um eine Verwaltungsvereinbarung zum Neubau samt vieler verkehrlicher Fragen gerungen. Zum Beispiel habe der Freistaat für die Baustelleneinrichtung gern den kompletten östlichen Löbdergraben sperren und den „Gries“ in Jena-Ost vereinnahmen wollen. Denn klar, hier würden drei Jahre lang pro Jahr 60 Millionen Euro verbaut. Derlei Wünsche des Freistaats „haben wir über Monate abmoderiert, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten“. Aus Freistaat-Perspektive sei jetzt die „unterste Grenze“ an Spielraum für die Baustelleneinrichtung gesetzt.

Immer mehr Einpendler

Und noch eines zur Parkraum-Auslastung: Jena verfüge nicht wie etwa die „Leuchttürme“ Freiburg/Breisgau oder Heidelberg über „sieben Speckgürtelringe“, sagt Gerlitz. „Wir haben ein Umland mit Bevölkerungsverlust“; deshalb lasse sich der Landkreis-Stadt-Nahverkehr nicht von heute auf morgen erheblich forcieren, indessen die Zahl der Einpendler – sehr viele mit Pkw – weiter gestiegen sei. „Es ist auch nicht ökologisch, leere Busse über Land fahren zu lassen.“

Ein Monat Arbeitszeit pro Insulaner

Und sonst so? Sind Sie, Herr Gerlitz, nicht ein Glückskind im Amt, weil teils viele Jahre diskutierte Tanker von Themen wie Inselplatz, Eichplatz, Zeiss-Campus, Stadion-Bau, Bibliotheks-Bau just 2020, 2021 vom Stapel laufen? „Natürlich wäre es mit vielen Projekten ohnehin losgegangen. Aber das ist, Beispiel Inselplatz, keine Selbstverständlichkeit“, sagt Gerlitz. Er persönlich habe „in der Summe einen Monat Arbeitszeit“ darauf verwendet, um beim Entwirren des Knotens rund um das dringend abzureißende Haus Inselplatz 9a zu helfen. Für die Soziokultur-Initiative in jenem Haus, die gegen die Räumung geklagt hatte, wurde das ehemalige Gasthaus „Carl August“ als Erbbaupacht-Objekt gefunden.

Auf seiner Positiv-Liste hat Gerlitz etwa auch die Lösung für ein neues Geburtshaus-Domizil. Oder dass der Jenaer Sozialwohnbau mit der Anmeldung von 800 Wohneinheiten – mehr als die Hälfte aller Thüringer Anmeldungen – „massiv gestärkt“ wurde. Ebenso ist Gerlitz stolz darauf, dass mit den Wohnpolitik- und den Klimaschutz-Grundsätzen in deutlichem Konsens zwei Stadtratsbeschlüsse gefasst wurden, die zuvor in diverse Fraktionsvorlagen zerfasert waren. Da sei es ihm gelungen, „moderierend einzuwirken“.

Auch mal Nein sagen

Ein Erfolg sei es aber auch, dass der Hotel-Neubau am Planetarium nicht kommt aus gewichtigen Denkmalschutz-Gründen. Dies illustriere deutlich: Mehr Tempo in Jena bedeute nicht, dass keine Regel gelten. „Man muss auch mal Nein sagen können.“