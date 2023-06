Echse aus schlechter Haltung in Jena gerettet

Jena. Die junge Bartagame „T-Rex“ aus Jena sucht dringend ein neues Zuhause. Ihre ehemaligem Besitzer haben sie nicht gerade gut behandelt.

Die junge Bartagame „T-Rex“ sucht dringend ein neues Zuhause. Die Echse wurde Anfang April 2022 vom Veterinäramt aufgrund schlechter Haltungsbedingungen beschlagnahmt. „T-Rex war bei der Aufnahme im Tierheim in einem dehydrierten und abgemagerten Zustand, außerdem mussten wir einen starken Parasitenbefall feststellen“, sagt Kerstin Wuthenow vom Tierheimverein.

Einige Wochen wurde die Bartagame im Tierheim aufgepäppelt. Nun sei T-Rex zur Vermittlung freigegeben und es werde ein reptilienfreundliches Zuhause gesucht. Schätzungsweise sei das männliche Tier im Jahr 2022 geboren worden.

„T-Rex ist nicht handzahm und muss noch an das nötige Handling gewöhnt werden. Im besten Fall finden wir erfahrene Bartagamenhalter, aber auch interessierte pflichtbewusste Anfänger in der Reptilienhaltung beraten wir gerne vor der Anschaffung“, so Wuthenow.

Das zukünftige Gehege für T-Rex sollte so groß wie möglich sein und viele Verstecke und Klettermöglichkeiten beinhalten. Außerdem sind verschiedene Faktoren und notwendiges Equipment zu beachten.

Bei Interesse Informationen unter 03641/210922 (täglich 11-16 Uhr) oder kontakt@tierheim-jena.de