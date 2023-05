Ein großer Tag für Künstliche Intelligenz und für Jena

Jena. Das Zentrum für Angewandte KI an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena hat eröffnet. Minister Tiefensee begrüßt 100 Gäste zur Feier.

Das Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz (Zaki) in feierte am Dienstag seine Eröffnung. Rund 100 Gäste fanden dafür ihren Weg an die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH). Das Projekt wird von der Carl-Zeiss-Stiftung mit 2,7 Millionen Euro fünf Jahre lang, also bis 2028, gefördert. Zur Eröffnung begrüßte Thüringens Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee in seiner Rolle als Mitglied der Stiftungsverwaltung der Carl-Zeiss-Stiftung die Gäste. Die Fachvorträge von Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft verdeutlichten das Potenzial und den Bedarf an Künstliche Intelligenz (KI) in den verschiedenen Bereichen.

Künstliche Intelligenz soll verbinden

Mit dem Zentrum für Angewandte Künstliche Intelligenz an der EAH Jena soll eine Plattform entstehen, die Akteurinnen und Akteure miteinander verbindet, um so das Thema KI in Thüringen weiterzuentwickeln. Im Fokus des Vorhabens stehe die Unterstützung von KI-Projekten, in denen auch die Bedarfe der Region Thüringen aufgegriffen würden.

Weitere Schwerpunkte der Projektarbeit seien die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Stärkung der Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für KI durch die Gestaltung von Wissensräumen. „Wir danken allen Teilnehmenden der Veranstaltung für ihr Kommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit am Zaki, um so anwendungsorientierte Forschung mit wirtschaftlichen Interessen und gesellschaftlichem Transfer zu verknüpfen“, sagen Projektleiterin Kristin Mitte, Vizepräsidentin für Forschung und Transfer der EAH Jena, und Projektleiter Dirk Schmalzried, Wissenschaftlicher Leiter des Zaki.

Die Ernst-Abbe-Hochschule

Die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) in Jena wurde 1991 als Fachhochschule Jena und eine der ersten Fachhochschulen in den neuen Ländern gegründet. Sie ist mit aktuell 4400 Studierenden Thüringens größte und forschungsstärkste Hochschule für Angewandte Wissenschaften und bietet Expertise in den Ingenieurwissenschaften, der Betriebswirtschaft sowie den Gesundheits- und Sozialwissenschaften.

Die Carl-Zeiss-Stiftung

Die Carl-Zeiss-Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, Freiräume für wissenschaftliche Durchbrüche zu schaffen. Als Partner exzellenter Wissenschaft unterstützt sie sowohl Grundlagenforschung als auch anwendungsorientierte Forschung und Lehre in den MINT-Fachbereichen (also in Mathematik, Informatik, den Naturwissenschaften und Technik). Im Jahr 1889 von dem Physiker und Mathematiker Ernst Abbe gegründet, ist die Carl-Zeiss-Stiftung eine der ältesten und größten privaten wissenschaftsfördernden Stiftungen in Deutschland