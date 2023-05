Etwa 1500 Besucher an der Bockwindmühle in Krippendorf

In historischen französischen und preußischen Uniformen sowie in Uniform des Scharfschützen-Bataillons. von Sachsen-Weimar präsentierten sich Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Jena 1806“ beim Fest an der Bockwindmühle, die in den Schlachten bei Jena und Auerstedt im Oktober 1806 ein wichtiger Orientierungspunkt war.