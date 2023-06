Für einen Vormittag keine Fernwärme im Jenaer Stadtzentrum

Jena. Tausend Haushalte in Jena-Mitte am Kindertag für vier Stunden ohne Fernwärme

Wegen dringend notwendiger Arbeiten am Fernwärmenetz muss am Donnerstag, 1. Juni, von 8 bis 12 Uhr, die Wärmeversorgung in Teilen des Stadtzentrums unterbrochen werden. Betroffen sind circa 1000 fernwärmeversorgte Haushalte im Bereich zwischen den Straßen Am Anger, Schlossgasse, Markt, Grietgasse und Knebelstraße. Die Stadtwerke Energie bitten um Verständnis, dass die Kunden in dieser Zeit auf warmes Wasser und warme Heizungen verzichten müssen. Die Arbeiten am Fernwärmenetz sind erforderlich, um eine sichere Versorgung mit Wärme in Jena zu gewährleisten. Für Fragen stehen die Stadtwerke Energie unter der Telefonnummer 03641 688-0 zur Verfügung.