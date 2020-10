Gastronomie in Corona-Zeiten: Freiluft-Menü mit dem Wetterschutz-Plus

Herbst und Winter! Für die Wirtsleute wird es wirtschaftlich eng, wenn zu viele Menschen aus Angst vor Corona den Besuch von Gasträumen scheuen. Auch Bianka und Andreas Kamprad, die Inhaber des Hotels „Schwarzer Bär“, haben auf die wichtigste Linderung des Problems gesetzt: die Nutzung der Freifläche am Haus, wann immer ein Schönwetterhauch die Nutzung in den nächsten Wochen möglich scheinen lässt. Zu diesem Zwecke haben Kamprads ihre Freifläche mit einer Reihe mannshoher Glaswände einfrieden lassen, von denen eine jede in einem rechteckigen Pflanzkasten fußt. Dazu noch die Großschirme, die die fünf Außentische überdachen – und es ist klar: Gegen Wind und Nässe ist viel getan. „Das wurde gut angenommen; es war die richtige Entscheidung. Wir überlegen noch, ob wir auch ein paar Heizpilze anschaffen“, sagt Bianka Kamprad.

Wenig erfreulich sei gewesen, dass sieben Ämter konsultiert werden mussten, um die Genehmigung zu bekommen. Auch habe es die Stadt abgelehnt, dass Kamprads ihre Fläche temporär um einen Streifen kommunalen Bürgersteigs ausweiten. „Dann hätten es ein paar mehr Tische sein können.“ Insgesamt seien Buchungszahlen für das Hotel (obwohl Thüringen das Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Risikogebieten ablehnt) und für die Gaststätte „extrem zurückgegangen“, sagt Bianka Kamrad. „Das Geschäft fing gerade wieder an zu laufen ...“

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) äußerte auf Nachfrage sein Bedauern zu Kamprads Ämtergang. Nach seiner Beschreibung waren die Kamprads quasi zu früh aktiv: Soeben hat Gerlitz mit Gastronomen und dem Verein „Initiative Innenstadt“ zusammengesessen zur Frage der Außenbewirtschaftung. Wichtigste Botschaft sei, dass das Denkmal- und Sanierungsamt jetzt als zentrale Servicestelle alle Belange eines Antrags auf Gestaltung wintertauglicher Freiflächen bündeln soll. Ziel: schnelle und unbürokratische Genehmigung, was durchaus sportlich sein mag wegen der Lage in Sanierungsgebieten und wegen des Denkmalschutzes. Das sei in zweierlei Hinsicht wichtig für die Stadt, sagte Gerlitz: Niemand könne wollen, dass nach der Pandemie viele Wirtsleute pleite sind. Außerdem werde durch die Freiluft-Angebote die Infektionsgefahr gemindert. Krisenstabs-Chef und Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) merkte an, die Stadt wolle selbst bei Überschreitung des Inzidenzwertes 35 (Infektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner) mit Augenmaß reagieren.

Gasheizer im Freien: „Das hat mir den Arsch gerettet.“

„Wir planen keine Einschränkungen bei der Gastronomie.“ Michaela Jahn, „Noll“-Inhaberin und Vorsitzende des Vereins „Initiative Innenstadt“, lobte, dass sich die Stadtverwaltung „proaktiv“ dem Thema gewidmet habe. Klar sei auch, dass es wegen der Sanierungs- und Denkmalgebote an den Gasthäusern nicht „wie Zirkuswagen“ aussehen dürfe.

Heiko Krabbes hat sein Restaurant „Stilbruch“ in der Wagnergasse schon lange auf die verstärkte Außenbewirtschaftung justiert. Die Freisitze am Haus werden demnächst durch 1,30 mal 2,50 Meter große Wände aus anthrazitfarbenem Stoff zur Straße hin getrennt; Abschirmung und Pfosten will Krabbes abends immer wieder wegräumen. Und: Er hat die vor vier Jahren abgeklemmten sieben Gasheizer aktiviert. Die für Industriehallen-Beheizung konzipierten Spezialteile geben ordentlich Wärme auf die Freisitze ab. Krabbes: „Das hat mir jetzt den Arsch gerettet.“