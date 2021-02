Gesundheitsamt meldet Corona-Todesfall in Jena

Das Jenaer Gesundheitsamt hat am Sonntag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Jenaer, die innerhalb der letzten 12 Monate mit oder an dem Virus gestorben sind auf 58 Menschen. Das entspricht etwa 5 Prozent der jährlichen Sterbezahl in der Stadt Jena.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt derzeit bei 73,0. Damit ist sie gegenüber der Vorwoche leicht gestiegen. Noch ist unklar, ob der leichte Anstieg dem Wintereinbruch in der zweiten Februar-Woche geschuldet ist, in der zeitweise weniger Test genommen wurden, oder ob dies an den neuen Varianten liegt, die von dem Virus auch in Jena auftraten.

Neuinfektionen gab es binnen 24 Stunden bis Samstag, 24 Uhr, neun. Aktive Corona-Fälle meldet die Stadt derzeit 239, davon befinden sich 17 Jenaer in stationärer Behandlung, davon wiederum gibt es vier Patienten mit schweren Verläufen.