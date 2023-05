Großes Interesse am Pokalfinale zwischen FC Carl Zeiss Jena und Wacker Nordhausen

Das Landespokalfinale wird am 3. Juni im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ausgetragen.

Jena. Der Vorverkauf fürs Endspiel im Landespokal läuft auf Hochtouren: Der Fußballverband ist mit dem Start sehr zufrieden und setzt sich ein Ziel.

Der Kartenvorverkauf fürs Landespokalfinale zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FSV Wacker 90 Nordhausen ist sehr gut angelaufen. Nach Angaben von Thomas Münzberg, Geschäftsführer des Thüringer Fußball-Verbandes, sind bereits mehr als 3000 Tickets für die Partie abgesetzt – und das trotz der ungewöhnlichen Anstoßzeit in der Mittagszeit um 12.15 Uhr.

Die Partie wird am Samstag, 3. Juni, am Pokaltag der Amateure ausgetragen. Zu verschiedenen Anstoßterminen überträgt die ARD die Landespokalendspiele in Konferenz – Thüringen ist mit seiner Partie in das früheste Zeitfenster eingeordnet. Der Verband wünscht sich dennoch eine große Kulisse im Ernst-Abbe-Sportfeld. „Wir hoffen auf 5000 Zuschauer“, sagt Münzberg. Die Kapazität auf der Stadionbaustelle beträgt 7200 Plätze.

600 Fans können Wacker Nordhausen nach Jena begleiten

Der FSV Wacker Nordhausen habe inzwischen das komplette Kontingent für den Gästeblock abgerufen. Insgesamt stehen für die Anhänger der Nordthüringer 600 Plätze zur Verfügung. Im Vorfeld hatte sich Wacker gegen eine Austragung in Jena gewehrt.

Der FC Carl Zeiss Jena geht als Pokalverteidiger ins Endspiel des Landespokals. Foto: Tino Zippel

Der Hauptvorwurf lautete, dass es unfair sei, im Stadion des höherklassigen Vereins zu spielen. Das Präsidium des Thüringer Fußball-Verbandes argumentierte, dass Sicherheitsaspekte für die Austragung in Jena sprachen. Wacker ging den Weg der Sportgerichtsbarkeit. Das Verbandsgericht wies final die Klage zurück, weil Verfahrensgebühren nicht rechtzeitig bezahlt waren.

Tickets in Pressehäusern in Jena und Gera erhältlich

Eintrittskarten fürs Endspiel gibt es unter anderem in den Pressehäusern Jena und Gera zu kaufen. Eine große Kulisse steigert die Wahrscheinlichkeit, dass die Endspielteilnehmer Geld erhalten. Der TFV beteiligt jedes Team mit bis zu 20 Prozent am Erlös der Veranstaltung.

Aktuelle Beiträge über den FC Carl Zeiss Jena: