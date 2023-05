Die Freiwillige Feuerwehr Dornburg-Camburg musste zu Himmelfahrt eine brennende Hecke an der Landesstraße zwischen Camburg und Schmiedehausen löschen.

Hecke brennt bei Camburg: Feuerwehr muss an Himmelfahrt ausrücken

Camburg. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dornburg-Camburg waren an Himmelfahrt wegen eines Heckenbrands gefordert.

Für 17 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dornburg-Camburg wurde der Feiertag am Donnerstag durch eine Alarmierung unterbrochen: An der Landesstraße zwischen Camburg und Schmiedehausen war eine Hecke aus bislang ungeklärten Ursache auf circa 100 Meter Länge in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer nach etwa 45 Minuten gelöscht, so Stadtbrandmeister Sven Steingräber.