Hilfe beim Neustart der Jenaer City-Händler

Verwaltung und Initiative Innenstadt haben über ein Maßnahmepaket beraten

Jena Ein Maßnahmepaket zur Förderung der innerstädtischen Händler und Gastronomen haben die Verwaltung, die Jenaer Wirtschaftsförderungsgesellschaft und betroffene Mittelständler gemeinsam in der AG Neustart entwickelt, um mit dem Abklingen der Pandemie handlungsfähig zu sein. Darüber will Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) dem Stadtrat während der monatlichen Ratssitzung am Mittwoch Kenntnis geben. Einige Beispiele dazu: Reduzierung der Sondernutzungsgebühren für die Außenbewirtschaftung; Verkauf von Waren auch auf Außenflächen; Verkürzung der Sperrzeiten in der Innenstadt für die Nächte zwischen Sonntag und Freitag; schnelle und anonyme digitale Kontaktnachverfolgung mit der Luca-App; modifizierte Fortsetzung der Werbekampagne „Bedrohte Lebensarten“; Gutschein-Karte für Jena und die Region; ein „Heimat-Shoppen-Markt“ je einmal im Juni, im Juli und im August.

Gleichwohl wird das Maßnahme-Paket nicht unkritisch bei den Betroffenen betrachtet. Michael Holz, stellvertretender Vorsitzender der Initiative Innenstadt und Center-Manager der Goethe-Galerie, merkte an, dass zum Beispiel die 83.000-Einwohner-Stadt Bocholt in Nordrhein-Westfalen eine City-Gutschein-Kampagne mit einer Million Euro unterstützt habe. Die Jenaer Stadtverwaltung habe hier einen „vierstelligen Betrag“ als Unterstützung angeboten.