Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Ich kann nicht anders

Verwaltungsleute tun gut daran zu sagen: Von mir öffentlich nix Politisches! Ich führe aus, was Politik vorgibt. Es gibt aber Grauzonen, da werden Verwaltungsleute politisch. Beispiel Wilfried Röpke, Chef der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Er schob sofort nach der AfD-gelenkten Thüringer Ministerpräsidentenwahl eine Erklärung in die Öffentlichkeit. Sinngemäß: Die hiesige Wirtschaft benötige Internationalität wie die Luft zum Atmen, indessen die AfD eben nicht für Weltoffenheit einstehe. Ähnlich agierte jetzt Carsten Müller, der als Vize-Chef von Jenakultur die Verantwortung für die Vermarktung der Stadt trägt. Sinngemäß: Im Kern gehe es der Stadt doch darum, Jena als lebens- und liebenswerten Ort zu erhalten. Unternehmern und Instituts-Chefs gehe es bei der Mitarbeiter-Akquise um Wissen und Können – und nicht um den Pass oder die Hautfarbe, indessen die Skepsis auch gegenüber dem Lebensort Jena zugenommen habe. Und: Wie könne Jena dauerhaft ein Festival wie die „Kulturarena“ mit Künstlern aus aller Welt produzieren, wenn die Internationalisierung in der Stadt zwar der Alltag ist, aber in Frage gestellt wird? Röpke und Müller eint Luthersche Haltung: Hier stehe ich; ich kann nicht anders.