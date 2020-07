Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Fall der Fülle

Die Grübler unter den Freibad-Gästen fahren sich womöglich fest in einer Gedankenschleife. – Okay, Jena hat dieses Corona-bedingte Hygiene-System für den Ticketkauf: Du buchst im Internet einen Eintrittszeit-Korridor zwecks Vermeidung von Schlangen an den Kassen, dann noch die Online-Bezahlung, und schon kannst du deinen ausgedruckten oder smartphone-gespeicherten Strichcode über den Scanner an der Freibad-Pforte ziehen. Aber was ist, wenn die Sonne dauerhaft knallt und halb Jena ins Ostbad und an den Schleichersee strebt? Hat dann auch die Besuchsdauer eine Frist? Befragte Fachleute von der Bädergesellschaft und vom Gesundheitsamt sagen dazu in etwa dies: Der Schleichersee – an Super-Tagen von bis zu 3000 Gästen frequentiert – sei jetzt auf eine Besucherzahl von 1500 begrenzt, das Ostbad auf 800. Was die Einhaltung dieser Grenzen angeht, schwang aber ein bisschen „Schaunmer mal“ mit. – Ob so oder so ausreichend seien auch mit Abstandsregeln die Liegeflächen beider Bäder, hieß es da. Überdies gebe es immer einen Anteil von Gästen, die nur ihre Schwimmrunden drehen und recht bald wieder gehen. Zwei, drei Hitzetage am Stück seien erfahrungsgemäß vonnöten, ehe richtig viele Leute kommen. Problematisch jedoch könne die Beengtheit im Wasser sein – vor allem im Ostbad. Da sei viel Selbstverantwortung gefragt, und schlechtestenfalls müsse mit Ordnungskräften gegen Heringsbüchsen-Erscheinungen vorgegangen werden.

Das System etwa im Freibad Apolda scheint dagegen im Fall der Fülle arg einfach gestrickt, aber wirkmächtig: 891! Mehr Gäste dürfen dort derzeit nicht rein. Basta!

Zu loben sind die Jenaer wiederum, dass ein Mindestkontingent von Tickets für ältere Bürger an den Kassen bereitliegt. Klar, wie sollen sie online buchen, wenn sie nichts mit Internet am Hut haben? In Buschfunkberichten hieß es aber, dass sogar Studenten an der Pforte nach Tickets fragten und so taten, als hörten sie das Wort „Internet“ zum ersten Mal.