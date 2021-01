In Jena wird auch in der Pandemie zum Tanz gebeten

Es ist eine Sache, die viele in der Pandemie schmerzlich vermissen. Etwas, das den Kopf befreit, den Körper und die Seele wieder in Kontakt miteinander bringt und auch den Kontakt zwischen den Menschen herstellt. Tanz: in Bewegung umgesetzte Musik.

Tanzmeisterin Rena Fritsch und ihre Mitstreiter vom Tanzhaus Verein Jena lassen sich auch von Corona das Tanzen nicht vollends verbieten. „Es gibt Tanzschulen, die gar keine Kurse mehr anbieten, aber wir haben ein Online-Angebot und werden zunehmend professioneller darin“, sagt sie. So treffen sich auch Tango- und Salsa-Paare in ihren Wohnstuben, Küchen und Hausfluren – das Internet verbindet die einzelnen Räume zu einem gemeinsamen Tanzsaal. „Klar, einen Partnerwechsel gibt es dann eben nicht mehr, der gehört bei Salsa eigentlich dazu, aber immerhin ist es eine Möglichkeit weiter zu tanzen“, sagt Rena Fritsch.

Jubiläumssekt vorm Monitor

Rena Fritsch ist von Anfang an dabei: Gegründet wurde der Verein am 17. Januar 1991 – vor genau 30 Jahren. Geplant war ein großer Tanzauftritt anlässlich des Jubiläums. Doch statt der großen Bühne, gab es zum Jubiläumstag am 17. Januar Sekt vorm Monitor. „Wir haben online angestoßen auf unser 30-jähriges Bestehen“, sagt Rena Fritsch. Im Sommer sollen 30 kleine Veranstaltungen stattfinden, mit denen das Jubiläumsjahr gefeiert werden soll. „Aber man kann ja im Moment noch nichts verbindlich planen."

Entstanden war der Verein aus der ungarischen Tanzhausbewegung, die sich Mitte der 80er-Jahre als alternative Szenenkultur auch in der DDR durchsetzte. Die Veranstalter der Reihe „Volkstanz zum Mitmachen“ waren es, die nach der Wende den Verein gründeten. Bereits zu DDR-Zeiten hatten die Jenaer Akteure eine Geschichte voller bunter Abende gestrickt: Ein Festival im Volkshaus mit 800 Teilnehmern, auf das ein Hausverbot folgte, weil der Boden im wahrsten Sinne des Wortes gebebt hatte, „unvergessliche Abende“ im Collegienhof, im Bären oder im Paradies gehörten dazu.

Seit fünf Jahren im Saal am Camsdorfer Ufer

Ein erweitertes multikulturelles Profil bekam der Verein im September 1994 mit der Schaffung von ABM-Stellen für Christin Stöbe und Rena Fritsch und dem Vereinssitz in der Kindervilla der Stadt Jena. Jetzt wurde auch Tanzen am Nachmittag in den Schulen von Jena und in der Kindervilla angeboten. Nach dem Verkauf der Kindervilla durch die Stadt Jena fand der Verein sein Domizil am Löbdergraben 28 – im damaligen Möckelhof, auch das Ricarda-Huch-Haus wurde als Tanzsaal genutzt. Heute hat der Tanzhaus-Verein einen Saal am Camsdorfer Ufer gemietet. In dem Jugendstil-Saal tanzen die Mitglieder nun seit fünf Jahren – ein weiteres kleines Jubiläum, dass in diesem Jahr begangen wird.

Ballett, Jazz, Hip Hop, Bauchtanz, Flamenco, Salsa und Tango argentino, Pilates, Breakdance, Zumba – all das gehört bis heute zum Portfolio des Vereins. Workshops, Ferienangebote für Kinder, Auftritte unter anderem beim Jenaer Altstadtfest oder beim Frühlingsmarkt – vieles, was den Verein ausmacht, wurde durch Corona unmöglich. Große Verluste entstehen im Moment vor allem, weil die Angebote an den Schulen wegfallen. „Ich biete den Kindertanz auch online an, aber gerade für die jüngeren Kinder, die noch nicht lange dabei sind, ist das keine gute Alternative.“

Für sich selbst habe Rena Fritsch jetzt Kurzarbeit beantragt. Die Soforthilfe hatte den Verein im Frühjahr 2020 durch den Lockdown gebracht. Seit des November-Lockdowns im vergangenen Jahr allerdings gab es keine Soforthilfe mehr. So läuft momentan eine Spendenaktion, die helfen soll, laufende Kosten zu decken und den Jenaer Tanzhaus e.V. in seinem 30. Jahr durch die Pandemie zu schiffen.

Wer selbst Lust zu tanzen hat oder spenden möchte, findet Infos unter: www.tanzhaus-jena.de