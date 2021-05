In den Jenaer Fußgängerzonen gilt innerhalb des Grabenrings tagsüber weiter eine Maskenpflicht.

Inzidenz sinkt in Jena weiter

Jena Am Sonnabend meldete die Stadt den Wert 129

Die Jenaer Sieben-Tages-Inzidenz ist erneut leicht gesunken. Am Sonnabend meldete das Gesundheitsamt den Wert von 129,3 (gestern: 134,7; vorgestern: 142,8).

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Freitag bis 24 Uhr 14 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. 17 Personen sind genesen. Derzeit befinden sich 17 Jenaer mit Corona-Nachweis in der Klinik. Darunter sind acht schwere Verläufe. Die Zahl der Personen in Quarantäne beträgt 1.408 (Stand 05.05.2021).