Jena: Bibliothek und Bürgerhaus schön umrahmt

Mit vielen Informationen und hübschen gestalterischen Elementen ist jetzt der Bauzaun am künftigen Bibliotheks- und Bürgerservice-Gebäude gestaltet worden. Bürgerservice-Leiter Olaf Schroth, die Leiterin der Ernst-Abbe-Bücherei Katja Müller, Jenakultur-Chef Jonas Zipf und KIJ-Vize-Chef Thomas Stender (von links) schauten sich das Werk am Mittwoch an.

So ein Charmeur. Bei der Freigabe des grafisch gestalteten Bauzauns vor der Bibliotheks- und Bürgerservice-Baustelle am Engelplatz schritt Bürgeramts-Chef Olaf Schroth am Mittwoch die Front ab. Erst von der Kreuzung Neugasse her 36,5 Meter Zaun mit Visualisierung des künftigen Gebäudes, mit Fakten zum Bau und mit Panoramafoto der Stadt; dann zur Schillerstraße hin 90 Meter Zaun mit gezeichneten Figurengruppen, in denen man Bücherei-Leser und Bürgeramtsbesucher erkennt. Schroth sagte: „Da vorn ist’s schön – und hier geht’s ins Attraktive über.“ Hätte das doch nur Grafiker Bernd Adam gehört, der die Figurengruppen geschaffen hat!