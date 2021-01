Jena bleibt an der roten Inzidenz-Linie 200

Die Stadt Jena bleibt nun schon seit einigen Tagen an der kritischen Grenze von 200 neu registrierten Coprona-Infizierten innerhalb von sieben Tagen. Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Freitag bis 24 Uhr 37 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. 26 Personen sind genesen. Corona-Blog: Ramelow über Gründe für die wenigen Impfungen in Thüringen - So viel neue Todesfälle wie noch nie in Saalfeld-Rudolstadt

Die Jenaer Statistik vom 15. Januar (24 Uhr):

Anzahl aktiver Fälle: 501

davon in den letzten 24 Stunden: 37

stationäre Fälle: 20

davon schwere Verläufe: 4

Infizierungen der letzten sieben Tage: 216

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 199,4

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 2.288

Gestorbene insgesamt: 31

Genesene insgesamt: 1.756

davon in den letzten 24 Stunden: 26

Quarantänefälle (Stand 15.01.2021): 1.081