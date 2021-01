Jena: "Das Haushaltssicherungskonzept kann atmen"

In der Öffentlichkeit scheine der Eindruck entstanden zu sein, die Stadt wolle mit dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) ausschließlich bei Kultur und Sozialem im freiwilligen Bereich kürzen, sagt Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und stellt klar, dass dies nicht der Realität entspricht: „2,5 Millionen Euro sollen im Pflichtbereich gespart werden – davon die Hälfte beim Personal. 2,2 Millionen Euro sollen über Mehreinnahmen zur Haushaltskonsolidierung beitragen und 1,9 Millionen Euro sollen durch Kürzungen im freiwilligen Bereich gespart werden.“

Jenakultur-Chef Jonas Zipf beteuerte in diesem Zusammenhang, dass es durchaus eine konstruktive Diskussion um den Strukturerhalt der Jenaer Kulturlandschaft mit der Stadt gebe. Dies zeige auch das überarbeitete HSK, in dem auf Grundlage dieser Diskussion bereits wichtige Punkte nachjustiert wurden, so der OB. Der Bibliotheksstandort Lobeda soll erhalten werden, die Tourist-Info und der Jugendförderplan ebenfalls. Stadtkämmerer Martin Berger, der freiwillige Leistungen in Pflichtbereiche umgewidmet habe, um sie vor Kürzungen zu bewahren, habe da „große Leistungen“ vollbracht.

Kein Kahlschlag in der Kultur

Auch von einem Kahlschlag in der Kultur könne keine Rede sein, versichert der OB. „Die freiwilligen Leistungen machen 7,88 Prozent des Jenaer Stadthaushaltes aus. Das Landesverwaltungsamt fordert, dass die freiwilligen Leistungen höchstens 4 Prozent des Stadthaushaltes ausmachen dürfen, was für Jena Kürzungen um fast die Hälfte bedeuten würde und gar nicht umsetzbar wäre. Mit dem jetzigen HSK kommen wir auf einen Anteil von 7,33 Prozent. Sicher ist auch diese Kürzung schmerzlich, aber es ist kein Kahlschlag.“

Der Protest gegen die Konsolidierungsmaßnahmen sei nachvollziehbar. „Ich unterstütze so etwas wie die Aktion ‚Laute Fenster‘ absolut“, sagt der stellvertretende Jenakultur-Chef Carsten Müller. „Doch das Schreiben an die Bewohner des Landgrafenviertels vom Bündnis ‚Kürzungen stoppen‘, in dem die Anwohner aufgefordert wurden, Geld an die Stadt zu geben, grenzt an Nötigung“, so der OB. Es komme auf die Tonalität des Protests an. Eine Art Klassenkampf in ein Wohnviertel zu tragen, sei nicht hilfreich. Die Debatte dürfe nicht ins Ideologische driften.

Haushaltsschieflage bereits über Jahren gewachsen

Die Konsolidierung des Haushaltes sei unausweichlich. Bereits seit 2010 zeichne sich die Schieflage im Stadthaushalt ab: „Wir verzeichnen zwar ein Plus bei den Einnahmen um jährlich etwa zwei Prozent, allerdings wachsen auch die Ausgaben und zwar jährlich um vier Prozent“, erklärt Nitzsche. „Eine reflexhafte Abwehrhaltung gegen die vorgesehenen Einsparmaßnahmen nützt da wenig“, so Zipf. Es müsse eine inhaltliche Diskussion in einem politischen Rahmen geführt werden. Das HSK sei ein Mittel, um die Konsolidierung über eine gewisse Zeit zu strecken, in der Hoffnung, ab 2025 den Konsolidierungsdruck zu senken.

Dabei könne das HSK durchaus „atmen“, sagt Nitzsche. „Nachsteuern ist möglich.“ Auch dann noch, wenn man nach dem ersten Jahr neue Erkenntnisse habe, wie viel man genau an welchen Stellen einsparen könne. Dies basiere ja bisher nur auf plausiblen Schätzungen.