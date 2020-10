Jenaer Initiative: Die Älteren an der Hand in der Online-Welt

Veranstaltungsräume sind überall knapp. Und so mussten sich die Beteiligten bei der feierlichen Übergabe des Titels „Digital-Kompass-Standort“ an das DRK-getragene Seniorenbüro Jena im Pflegestützpunkt (Goethe-Galerie) etwas sputen: Büro-Leiter Steffen Walther verwies darauf, dass 45 Minuten später die Besucher des „Smartphone-Cafés“ den Raum in Beschlag nähmen.

Das war zur Feier des Tages der Punkt aufs i. Schließlich hat das Seniorenbüro neben dem Smartphone-Café weitere Offerten parat, um Senioren mit der schönen neuen Digitalwelt vertraut zu machen. Zu nennen wären etwa Einsteiger-Vormittage, Mediensprechstunden, Hausbesuche, wofür dem Seniorenbüro aktuell sieben aktive ehrenamtliche Medienmentoren zur Seite stehe, wie Steffen Walther berichtete. Insgesamt 25 Mentoren haben sich ausbilden lassen.

Ein Auge für den Bediener haben

Jena sei in Deutschland der 55. „Digital-Kompass-Standort“, berichtete Sabine Wolf vom Verein „Deutschland sicher im Netz“, der den Titel gemeinsam mit der Bundes-AG der Seniorenorganisationen und dem Bundesverband „Verbraucher Initiative“ vergibt. Somit könne das Jenaer Seniorenbüro noch besser vernetzt arbeiten. Es gehe nicht nur darum, Älteren das Internet an sich nahezubringen; es könnten etwa auch Erfahrungsräume ausprobiert werden rund um Smartphone und Tablet. So würden Wege geebnet, um zum Beispiel das Online-Banking und Mediatheken zu nutzen. Per Video-Chat seien Fragestunden oder digitale Stammtische möglich. Und: Den „Digital-Kompass-Standorten“ könnten selbst ganz papierene Schulungsmaterialien zur Verfügung gestellt werden, sagte Sabine Wolf. „Die werden uns wie warme Semmeln aus den Händen gerissen.“

Was motiviert ehrenamtliche Medienmentoren, Jenaer Senioren in der digitalen Welt an die Hand zu nehmen? Jörg Sommer zum Beispiel ist seit anderthalb Jahren Mentor und steht in normalen Zeiten 14-täglich als Berater zur Verfügung. Er arbeitet als Software-Entwickler und betrachtet die Beratungsarbeit „als Ausgleich, um zu sehen, wo die praktischen Probleme liegen“, wie er sagte. Die Materie sei doch im Grunde „hyperkomplex und nicht zu verstehen“. Und so halte er es für sehr wertvoll, „ein Auge für den Bediener zu haben“. Gleich nach dem Gespräch mit der Zeitungsredaktion hatte Jörg Sommer in seiner Sprechstunde Ingrid Rost zu Gast. Sie besitzt seit kurzem ein neues Smartphone als Ersatz für ein einfaches Handy. „Ich möchte zum Beispiel wissen, wie man Nachrichten an zwei Personen gleichzeitig verschickt und Fotos auf den Computer übertragen bekommt.“

Seniorenbüro Jena: Goethe-Galerie, Büroaufgang B, 2. Obergeschoss, im Pflegestützpunkt, Telefon 3100092, Geöffnet freitags 9 bis 14 und dienstags 9 bis 14 Uhr, Mail: kontakt@seniorenbuero-jena.de