Jenakultur-Chef Jonas Zipf (3. von links) hat die neue Leitungsstruktur der Städtischen Museen verkündet. Der bisherige Direktor Ulf Häder (von links) übergibt an den Kurator der Kunstsammlung Erik Stephan (von links) und dessen nunmehrige Stellvertreterin Christiane Hühn (rechts). Häder wird Leiter des Romantikerhauses. Bildmitte: eine Fotoarbeit des Künstlers Julian Röder, dessen Ausstellung vom 5. Dezember an die erste nach der aktuellen Sanierung der „Göhre“ ist.

Jenaer Museen: Stühle-Rücken in der Chef-Etage

In den Städtischen Museen hat sich das Personalkarussell gedreht. Vom 1. Oktober an wird Kunstsammlungskurator Erik Stephan auf zwei Jahre Interimsdirektor sein. Als Stellvertreterin hat er Christiane Hühn an der Seite, die seit 2016 Teamleiterin für Verwaltung im Hause ist und zuvor als Referentin des damaligen Bürgermeisters Christoph Schwind wie auch im Finanzdezernat Erfahrungen sammelte. Der bisherige Direktor Ulf Häder lenkt fortan das Romantikerhaus, das seit dem Ausscheiden des verdienstvollen Klaus Schwarz schon viele Monate ohne eigenen Leiter dasteht.