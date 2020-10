Jenaer Stadtrat will nicht wieder in die Corona-Pause

Der Jenaer Stadtrat beschließt; die Verwaltung macht. In diesem Spiel droht das Corona-Virus neuerlich als Spielverderber. Die Ausbremsung der „normalen“ Stadtratsarbeit wie im Frühjahr müsse diesmal jedoch „absolut vermieden werden“, sagte CDU-Fraktions-Chef Guntram Wothly. Schon klar, der Stadtrat bleibe bei wieder rasant steigenden Corona-Zahlen außen vor, wenn OB und Krisenstab eilige Entscheidungen aus der Warte des Infektionsschutzes und de jure im Auftrag des Landes fällen (Fachbegriff: „Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis“). „Ich wünsche aber, dass die Fraktionen regelmäßig informiert werden.“ Dann könne der Stadtrat zumindest bekunden, ob er eine Maßnahme gut finde. Etwa Läden und Schulen zu schließen, „ist nicht zielführend“, sagte Wothly. Derlei Entscheidungen träfen die Parteien zwar nicht, „wir werden aber von den Bürgern angesprochen“.

Redezeit zu knapp im Rat

Es gebe inzwischen gute Erfahrungen, wie der Stadtrat abseits der Präsenzsitzungen arbeiten kann, sagte Grünen-Fraktions-Chefin Margret Franz. „Da sind alle sehr kreativ geworden.“ Vorstellbar sei, dass das Jenaer Parlament mehr Tuchfühlung zu Krisenstab-Belangen bekommt, indem der Hauptausschuss des Stadtrates „näher angebunden wird“. Margret Franz’ Co-Vorsitzender Heiko Knopf sagte, dass das im Frühjahr praktizierte Umlaufverfahren zu Beschlüssen informellen Wert, aber keine juristische Bindekraft hatte. Die parlamentarische Debatte „ist nicht verhandelbar“. Dafür sei auch in den letzten Monaten bei Ratssitzungen mit Hygienekonzept (unter anderem Vier-Stunden-Begrenzung) im Volkshaus zu wenig Zeit geblieben. „An vielen Stellen wären sonst bessere Kompromisse möglich gewesen.“ Bei den Krisenstab-Belangen hat Knopf im Blick, dass galoppierende Infektionszahlen riesige finanzielle Folgen für die Stadt haben könnten – und der Stadtrat eigentlich direkt gefragt wäre.

Größte Hebelwirkung

FDP-Fraktions-Chef Alexis Taeger findet, dass der Landtag die Chance auf die „größte Hebelwirkung“ für alle Kommunen verpasst habe: Es fehle an einem „Notausgang-Paragraphen“, der etwa Telefonkonferenzen Beschlusskraft verleihe. In der Thüringer Kommunalordnung sei da außer Präsenzveranstaltungen nichts vorgesehen. Taeger kann sich auch so Telefonkonferenzen vorstellen, in denen die eine oder andere Krisenstab-Entscheidung abgewogen wird. Die Corona-Verordnungen könnten mittlerweile viel zielgerichteter erfolgen, schaue man etwa auf die Kontaktflächen-Infektion, die weniger relevant scheine als im Frühjahr.

Dass wenigstens der jetzige Modus mit monatlicher Sitzung im Volkshaus erhalten bleibt, hofft Linken-Fraktions-Vize Jens Thomas, der auch Stadtratsvorsitzender ist. Er sei durchaus bereit, eine Beschneidung des Formats vorm Verwaltungsgericht auf Verhältnismäßigkeit prüfen zu lassen. Mit Verzicht auf die Fragestunde und Redezeitbegrenzungen habe der Stadtrat doch schon alles getan. Und bitte: Die Volkshaus-Lüftungsanlage tausche innerhalb von 15 Minuten die Raumluft aus. Dazu die Maskenpflicht!

Zwei-Drittel-Größe umstritten

Schaden von Jena lasse sich eine Weile noch gut abwehren, wenn der Stadtrat nicht mehr tagen könne, so schätzte „Bürger für Jena“-Fraktions-Chef Jürgen Häkanson-Hall die Situation ein. Verwaltungsspitze und OB hätten gut agiert im Krisenstab-Modus.

SPD-Fraktions-Vize Jörg Vogel gab zu bedenken, dass der Sonderausschuss im Frühjahr sich nicht bewährt habe, weil er nicht öffentlich tagen und keine Beschlüsse fassen konnte. Als „Zwischenschritt zurück“ ist für Vogel denkbar, die Variante eines auf Zwei-Drittel-Größe dezimierten Stadtrates neu aufzulegen – wenn es die Pandemie-Quoten erfordern. Schließlich stehe die Diskussion um den Stadthaushalt 2021 an. „Das kann man nicht liegenlassen.“ Und das Volkshaus möge der Stadtrat so lange nutzen, wie es ausreicht, statt etwa auf die größere Sparkassen-Arena zu setzen.

Anders sieht das AfD-Fraktions-Chef Denny Jankowski. „Zwei Drittel – das sollte es nicht wieder geben.“ Bei der Haushaltsdiskussion müsse jeder Stadtrat das Recht haben zu reden. Für Jankowski ist da selbst die Nutzung einer größeren Halle im Landkreis denkbar.