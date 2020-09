Jenas OB in der Bilanz nach zwei Jahren im Amt

OB Thomas Nitzsche unter der Kastanie am Technischen Rathaus. Der Baum war in den letzten Monaten von ihm vielfach als Treffpunkt für Meetings und Pressekonferenzen angesetzt worden. – Ein Mittel, um die Gefahr der Corona-Infektion zu mindern.

Was macht das Amt mit dir? Überraschend wenig. – Diese Selbstbefragung habe er zwar hinter sich, sagt Thomas Nitzsche (FDP) am Meilenstein seiner zweijährigen Amtszeit als Jenaer Oberbürgermeister. Und ihm sei es anderthalb Jahre auch immer gelungen, schwierige Themen „nicht mit unter die Bettdecke zu nehmen“. Doch habe sich das mit der Corona-Pandemie geändert. „Manchmal kam ich aus dem Denkmodus nicht raus.“ In der Frühphase der Pandemie habe es „zu viel Unsicherheit entlang des Weges“ gegeben und immer wieder „Trial and Error“ (Versuch und Irrtum). Dass die Stadtspitze dem Kontrollverlust erliegen könnte, habe er mehr als einmal befürchtet. Zwar sei es heute immer noch wie „Muskeln in Daueranspannung“, aber der „Panik-Modus“ sei vorbei.