Keimzeits Wolke 7 schwebt nach Frauenprießnitz

Frauenprießnitz. Das etwas andere Kirchenkonzert in Frauenprießnitz

Was entsteht, wenn ein klassisch ausgebildeter Kirchenmusiker und ein im Rock- und Jazzbereich tätiger Saxophonist aufeinander treffen, wenn zwei völlig unterschiedliche Auffassungen im Umgang mit Musik zusammenstoßen?

Die Antwort bekommen Besucher bei einem Konzert am Freitag, 26. Mai, in Frauenprießnitz zu hören. Seit ihrem ersten gemeinsamen Konzert 1997 besteht die musikalische Freundschaft zwischen Ralf Benschu und Jens Goldhardt. Wurde dem einen die Angst vor Bach genommen, so fand der andere den Mut und die Lust am Improvisieren. So wird es durch ein feinfühliges Registrieren der Orgel für den Zuhörer mitunter schwer, die Grenze zwischen Saxophon- und Orgelsound wahrzunehmen.

Beim Musizieren bewegt sich Ralf Benschu im Raum und nutzt die eigene Akustik jeder Kirche. So entstehen neue Klangeindrücke, die Starre eines gewöhnlichen Kirchenkonzertes wird aufgehoben. Das Konzert ist geprägt von Musik zu den vier Jahreszeiten. Zu hören ist auch das von Rolf Benschu (1990-2008 Mitglied Gruppe Keimzeit) komponierte Stück Wolke 7.

Freitag, 26. Mai, 19.30 Uhr, Kirche Frauenprießnitz; Karten an der Tourist-Info Jena, in der Tischlerei Schenke in der Jenaer Straße 23 in Frauenprießnitz sowie an der Abendkasse; Reservierungen unter kontakt@konzertefrauenpriessnitz.de