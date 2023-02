Aktionswoche auch in Jena zum Thema Kinder in Suchtfamilien

Jena. Eine Aktionswoche soll Aufmerksamkeit für betroffene Mädchen und Jungen schaffen. Die Arbeit der Fachleute soll früh ansetzen.

Das Stigma rund um die Suchthilfe muss abgebaut werden. Das sagt Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos) als Schirmherr der COA-Aktionswoche (COA: children of addicts / Kinder von Suchtabhängigen) in Jena. Zum fünften Mal findet am Dienstag, 21. Februar, der Runde Tisch zum Thema Suchtberatung und Kinder aus Suchtfamilien statt. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf de, Konsum von Suchtmitteln während der Schwangerschaft, teilt die Stadt mit.

In Jena gebe es sehr viele verschiedene Angebote zur Suchthilfe und für Angehörige, sagt Yvonne Hoyer-Bachmann, Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen im Fachdienst Jugendhilfe. Ziel der Aktion sei es, dafür zu sorgen, dass die Hilfen bei den Menschen ankommen. „Denn es sei okay, Hilfe anzunehmen“, sagt Eberhard Hertzsch.

Um mit betroffenen Eltern in Kontakt zu treten, richtet der Runde Tisch sich auch an Sozialarbeiter und Lehrkräfte in Kindergärten und Schulen sowie medizinisches Personal. Sie sollen betroffene Familien erkennen und ihnen Hilfen mitgeben können. „Die Familien begegnen uns überall“, sagt Hertzsch, suchtkranke Eltern gebe es in allen sozialen Schichten.

Der Runde Tisch ist Teil der COA-Aktionswoche, die jährlich bundesweit stattfindet und durch verschiedene Aktionen und Projekte auf Kinder aus Suchtfamilien aufmerksam machen soll. Sie findet in diesem Jahr vom 12. bis zum 18. Februar statt. Die Beteiligten verteilen zu diesem Anlass in Jena Plakate und beteiligen sich an einem Benefiz-Turnier der Tischkicker in Erfurt am Donnerstag,16. Februar.