Kirmes in Lützeroda mit Jubiläum und neuem Sponsor

Jena. Jenaer Ortsteil erwartet Pfingsten wieder viele Besucher. Gefeiert wird unter anderem 120 Jahre Burschenverein.

Eine der großen Traditionen in Lützeroda ist die alljährliche Kirmes zu Pfingsten. Die erwartet am kommenden Wochenende nicht nur Gäste aus dem eigenen Dorf, sondern möglichst zahlreich auch aus Jena und Umgebung. Immerhin gibt es diesmal noch mehr zu feiern als sonst: nämlich 120 Jahre Burschenverein und 95 Jahre Traditionsfahne. Dieser ehemalige Verein gilt im Ort als Vorläufer des heutigen Feuerwehrvereins. Und der ist auch dieses Mal Veranstalter der Kirmes.

Erste Gäste haben schon die Einladung der Lützerodaer angenommen. So kommen Delegationen von Burschenvereinen aus Cospeda, Closewitz, Isserstedt, Stobra und Altengönna. Sie werden am Samstag mit ihren Traditionsfahnen an dem um 20.30 Uhr beginnenden Kirmesumzug teilnehmen. Bereits um 19 Uhr gibt es am Samstag einen Kirmesgottesdienst und um 20 Uhr die Übergabe der Ehrenbänder für die Fahnen der Vereine. Nach dem Umzug ist dann der historische Dorf-Rundling in Lützeroda Schauplatz einer Tanzveranstaltung mit „Wilm & Anika“. Dort hat der Feuerwehrverein ein Festzelt aufgebaut.

Ständchenumzug mit der Kapelle „Lütze-Musi“ am Sonntag

Auch schon am Freitagabend ist hier ein Tanzabend (20 Uhr) angesagt. Aber auch am Pfingstsonntag haben die Lützerodaer noch etwas zu bieten: um 10 Uhr einen Frühschoppen und den Ständchenumzug mit der Kapelle „Lütze-Musi“. Ein Kindertanz ab 15 Uhr wird bestimmt auch sein Publikum finden. Auf die beliebten hausgebackenen Kuchen aus Lützeroda braucht ebenso niemand zu verzichten. Besonders gefreut haben sich die Lützerodaer, dass ihre Kirmes erstmals einen Sponsor gefunden hat. Das Jenaer Autohaus „Glinicke“ wird die drei Festtage unterstützen und hat schon mal alle Mitglieder des Feuerwehrvereins mit schmucken Trikots ausgestattet. Darauf abgebildet sind das Feuerwehr-Emblem mit dem Helm, aber auch die im historischen Ortssiegel enthaltene Silberdistel sowie die Dorfkirche.