Markus Kahl, der letzte Angestellte des Veganen Ladens in Jena zeigt das Geschäft.

Kommentar zur Schließung des „veganen Ladens“ in Jena: Rettet die kleinen Geschäfte!

Meine Woche: Internetgiganten und Supermarktketten verdrängen kleine Händler vom Markt. Für Tobias Leiser gibt es nur einen Ausweg aus dem Dilemma.

Wieder mal hat in dieser Woche ein Unternehmer kapituliert: Patrick Rieder schließt sein Geschäft in der Jenaer Rathausgasse. Gänzlich dichtmachen muss „Der vegane Laden“ jedoch nicht. In Zukunft setzt das Unternehmen ausschließlich auf Online-Vertrieb. Rieders Schritt ist exemplarisch für die anhaltende Entwicklung des Einzelhandels: Kleine Geschäfte verschwinden und werden von Internetgiganten sowie Supermarktketten verdrängt.

Freunde der freien Marktwirtschaft glauben, Angebot und Nachfrage regelten alles von allein. Die Abwärtsspirale, in der sich kleine Händler befinden, kann aber nur durchbrochen werden, wenn zeitnah gehandelt wird. Um dem Trend entgegenzuwirken, erfordert es weniger Eingriffe durch die Politik. Vielmehr müssen wir alle unseren eigenen Konsum und unser Kaufverhalten hinterfragen.

Konsum und Kaufverhalten überdenken

Dank des Internets sind Informationen in Sekundenschnelle verfügbar, Nachrichten lassen sich in Romanlänge verschicken, und Einkäufe können bequem vom Sofa aus getätigt werden. Nicht kleinzureden sind auch die Preise. Im Gegensatz zu Supermarktketten haben viele Händler nicht die Möglichkeit, Vorteilspreise durch die Abnahme von riesigen Mengen zu ergattern. Viele Menschen sind mittlerweile auf Discounter und deren Kampfpreise angewiesen. Obsthändler, Fleischer und Bäcker werden so zunehmend vom Markt verdrängt.

Kleine Geschäfte wie „Der vegane Laden“ können nur gerettet werden, wenn wir unseren Konsum und unser Kaufverhalten an den Markt anpassen: Auf Billigprodukte und bequemes Shoppen vom Sofa aus sollten wir hin und wieder verzichten, um ein Mal die Woche bei kleinen Händlern einkaufen zu können. Vielleicht retten wir damit das ein oder andere Geschäft in der Jenaer Innenstadt.

