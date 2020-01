Mahnwache am Montagabend für die vorigen Donnerstag tödlich verunglückte Radfahrerin in der Ringwiese. Im Bild unter anderem Barbara Albrethsen-Keck vom ADFC, Jennifer Schubert vom Verkehrsclub Deutschland (2. von rechts) und Radverkehrsbeiratsvorsitzender Lutz Jacob (Mitte).

Jenaer UnfallkKreuzung benötigt mehr Zuschnitt für Radler

Stimmt. Richtig. Unbestreitbar. – Jennifer Schubert vom hiesigen Verkehrsclub Deutschland (VCD) räumte Montagabend auf Nachfrage während der Mahnwache am Unfallort Ringwiese ein: Die vorigen Donnerstag beim Zusammenprall mit einer Straßenbahn tödlich verunglückte 28-jährige Radlerin habe an der Kreuzung von Ammerbacher Straße und Rudolstädter Straße alle Schilder und Hinweise unbeachtet gelassen.

Jenas Verkehrsplaner müssen Psychologie mit einpreisen

Eigenschuld pur! Die Mahnwache an der Kreuzung, zu der auch ADFC und Beirat für Radverkehr aufgerufen hatten, wolle aber ebenso diese Botschaft befördern, wie Jennifer Schubert sagte: Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sei, habe keine Schutzhülle. Bei Planungszielen im Verkehrswegebau müsse die Psychologie mit eingepreist werden. „Radfahrer fahren ungern Umwege.“ Und so gelte es, eine „fehlerverzeihende Infrastruktur“ anzustreben. Lutz Jacob, der Vorsitzende der Beirats für Radverkehr, merkte an, die Kreuzung sei „nur auf Fußgänger zugeschnitten“. Und ja, die meisten Radler würden hier absteigen und seien de jure in dem Moment keine Radler. Also sei etwa einer Ampel vonnöten, die die Querung für Radfahrer regele. „Der Bedarf ist da.“

Fahrer lebt mit dem Knacks

Verkehrsdisponent Jan Kießlich wohnte der Mahnwache im Auftrag des Jenaer Nahverkehrs bei. Er berichtete, dass der in den Unfall verwickelte Straßenbahnfahrer-Kollege immer noch psychologisch behandelt werde und noch nicht wieder arbeitsfähig sei. Kießlich kann die Lage des Kollegen besonders gut nachvollziehen: Vor Jahren sei ein junger Mann selbstverschuldet beim Kupferhütchen unter die Bahn geraten und sei schwer verletzt worden, als er, Kießlich, in der Fahrerkabine saß. Er habe zwar nach einigen Tagen wieder als Fahrer arbeiten können, sagte Kießlich, sei aber anderthalb Jahre in psychologischer Behandlung gewesen und dabei mit Medikamenten eingestellt worden. „Heute bin ich wieder okay. Aber bei so einer Sache, da kommt das alles wieder hoch.“