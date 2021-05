Clivia Bauer aus Arnstadt gehört zu den 16 Künstlern aus Thüringen, die über Pfingsten an einem Pleinair auf den Dornburger Schlössern teilnehmen.

Malen, Zeichnen, Gestalten unter freiem Himmel in Dornburg

Dornburg Die Schlössertage mit Musik und einer Ausstellung sind in Dornburg der Pandemie zum Opfer gefallen. Kunst gibt es zu Pfingsten dort trotzdem zu erleben

Die Malerin Clivia Bauer aus Arnstadt hat am Sonnabend Eindrücke aus dem Dornburger Schlossgarten mit dem Zeichenstift festgehalten. Diese Impressionen werden in ihren Beitrag für die Ausstellung "Werden und Vergehen" einfließen, die in den Dornburger Schlössern im Herbst ausgerichtet wird.

16 Künstler, die von einer Jury zu der Ausstellung eingeladen wurden, nehmen über Pfingsten an einem Pleinair teil, wo ihre künstlerischen Ideen zum Ausstellungsthema erste Gestalt bekamen. Ihr Tun wurde von den Besuchern des Schlossgartens, der Außenstandort der Buga 2021 ist, aufmerksam und interessiert verfolgt. Pleinair und Exposition sind das dritte Gemeinschaftsprojekt der Thüringer Schlösserstiftung mit dem Verband Bildender Künstler des Freistaates.