Meinung: Haben Sie was getrunken?

Über neue Technik für Jenas Polizei

Die Thüringer Online-Wache oder eben jene Smartphones, mit denen die Jenaer Polizei ausgestattet wurde: Die Digitalisierung der Polizei im Freistaat schreitet voran. Die neuen Geräte sollen auch die Digitalkameras ersetzen, die zum Beispiel bei Unfällen zum Einsatz kommen.

Somit war der Hinweis verständlich, dass zum Beispiel bei Demonstrationen künftig Polizisten mit dem Handy filmen und fotografieren könnten. Dies sei dienstlich motiviert, keinesfalls eine Laune oder ein kurzweiliger Zeitvertreib. So wird das Handy zum Arbeitsmittel. Fehlt eigentlich nur noch die App, mit dem sich der Promillegehalt testen lässt.

Es sind in der Tat Zubehöre erhältlich, die genau dies ermöglichen sollen. Allein: Diese Applikationen funktionieren meistens nicht. Die Technik ist häufig zu komplex, um sie in den kleinen, anschließbaren Geräten zu verbauen. Ein schöner Partygag, auch wenn die Polizei im Ernstfall keinen Spaß versteht. Also: Wer fährt, sollte nicht trinken. Und wer einen Promillerechner bemühen muss, um zu erkennen, ob er noch fahrtüchtig ist, sollte seinen Wagen gleich stehen lassen.