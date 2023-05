Mit Gummistiefeln von der Pirsch im Forst hinein ins Jenaer Waldlabor

Jena. Nächste Etappe für Naturerlebniszentrum auf dem Schottplatz: Richtfest zur Bildungsstätte, in der das gerade Erlebte sofort vertieft wird.

Das fällt unter „Nächster großer Meilenstein“: Nach Einweihung des Naturerlebniszentrums „Forum natura“ auf dem Otto-Schott-Platz vor über einem Jahr ist am Mittwoch wenige Meter weiter Richtfest gefeiert worden für das „Waldlabor“.

Träger dieser Stätte der Umweltbildung ist die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SDW. SDW-Landesvorsitzender Matthias Wierlacher – im Hauptjob Vorstands-Chef der Thüringer Aufbaubank – sprach die strategische Entscheidung an, den Hauptsitz der Schutzgemeinschaft von der Vogelschutzwarte Seebach bei Mühlhausen in das Jenaer Naturerlebniszentrum zu verlegen. Die SDW verspreche sich davon, somit eine erstklassige Anlaufstelle für ganz Thüringen zu haben und die Umweltbildung mit weiteren Akteuren voranzutreiben.

Mikroskop-Sponsor gesucht

Zum Beispiel ist Jenas Stadtförster Olaf Schubert Mitglied im SDW-Vorstand. Wierlacher verwies auf die Waldjugendspiele als größtes Veranstaltungsformat der SDW. Dabei erkenne man stets, dass die gemeinhin teilnehmenden Viertklässler genau in dem Alter seien, in dem sich die Themen Natur und Wald „einpflanzen“ ließen. Mit dem Waldlabor gehe es darum, „das Erlebte zu vertiefen“. Nachdem die bauliche Hülle nun gesichert sei, „sollte es doch in Jena gelingen, jemanden zu finden, der ein paar Mikroskope übrig hat“, sagte Wierlacher. Er freue sich im Blick zurück, für das Waldlabor „auf offene Ohren und leicht geöffnete Portemonnaies getroffen“ zu sein.

Lärche aus dem Jenaer Wald

Nach Beschreibung von Planer Thomas Baron war im April mit den Arbeiten für das L-förmige Holzhaus mit seinen 130 Quadratmeter Nutzfläche begonnen worden. Das Haus könne schrittweise innerhalb folgender Bauabschnitte – Stichwort Gründach, Stichwort Außenbereich – in Nutzung genommen werden. Baron erläuterte den äußerlichen Clou der Gestaltung: Der komplett hölzerne Hochbau (3,20 bis 3,60 Meter Raumhöhe) erhalte Fassadenelemente aus Lärchenholz, das im Jenaer Wald geerntet wurde.

Das „Waldlabor“ sei die Ergänzung zum fertiggestellten Haupthaus (der früheren Gaststätte), so erläuterte Olaf Schubert. Während im Haupthaus die spezifischen Verträge und Unterrichtungen laufen sollen, sei das Waldlabor „der Bereich, wo man mit Gummistiefeln reingeht und das gerade Erlebte noch hautnaher spüren kann“. Hier sollen die Nutzer ein Blatt, ein Insekt, ein Stück Baumscheibe unter das Mikroskop nehmen. „Das ist anders als aus dem Lehrbuch.“ Nach einer Kooperationsvereinbarung müssen Stadtforst und SDW jene Unterrichtungen aus eigener Kraft schaffen, wie Schubert andeutete. Je drei Fachkräfte sind aktuell verfügbar. Schon ohne Waldlabor hatten jährlich 3000 bis 5000 Kinder – Schubert: „Tendenz steigend“ – die Umweltbildung des Stadtforstes genutzt. Hinzu kämen immer mehr Nachfragen zur Erwachsenenbildung und zum „Teambuilding“ von Firmen.

Nach Schuberts Beschreibung haben sich um die 20 Firmen an der Waldlabor-Finanzierung beteiligt, wofür im ersten Bauabschnitt bis zu 220.000 Euro benötigt werden. Sparkasse, Zeiss, Jenapharm, Stadtwerke hätten unter anderen zu den Helfern gehört. „Im Herbst soll das Waldlabor nutzbar sein“, sagte Schubert.

Die DNA der Stadt

Neben Sabine Wosche, Chefin der Landesentwicklungsgesellschaft, gehörte OB Thomas Nitzsche zu den Richtfest-Gästen. An den SDW-Landesvorsitzenden gewandt, sagte der OB: „Wir sind froh, dass Sie hier Ihre Zelte aufschlagen.“ Nitzsche erinnerte an die viele Jahre währende Diskussion um ein Naturerlebniszentrum. Und er machte auf den Spirit des Terrains aufmerksam, war es doch der „Glas-Doktor“ Otto Schott, der als Sozialreformer Angebote zum Wohle der Belegschaft etabliert hatte. Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft, das sei „die DNA der Stadt“. Er hoffe, dass so das „sanft Touristische“ gemehrt werde und sich „vielleicht auch“ ein weiterer Grund ergibt, nach Jena zu reisen.