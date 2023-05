Nachhaltigkeitsabkommen verlängert - Jenaer Antriebstechnik erhält Urkunde

Jena. Das Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen (NAT) wird für zwei Jahre verlängert. Ministerpräsident Ramelow erklärt, was an dem Abkommen so besonders ist.

Das Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen (NaT) wird in den kommenden zwei Jahren fortgeführt. Das bekräftigen die Partner des Abkommens, die sich aus der Thüringer Wirtschaft und der Landesregierung zusammensetzen am Mittwochabend in Jena. Gastgeber der Veranstaltung waren die Jenaer Antriebstechnik (JAt). Die JAt wurden zugleich von dem Schirmherrn des Projekts, Ministerpräsident Bodo Ramelow und dem Energieminister Stengele zum dritten Mal mit der NaT-Urkunde ausgezeichnet.

Das Nachhaltigkeitsabkommen ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen der Thüringer Landesregierung und der Thüringer Wirtschaft. Mit dem Abkommen sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Thüringer Unternehmen auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu verbessern. Die Urkunde wird an Unternehmen verliehen, die nachweisbar besondere und freiwillige Anstrengungen im Bereich der Nachhaltigkeit geleistet haben.

Ministerpräsident Ramelow unterzeichnet das Abkommen. Foto: Wolfram Schubert / NAThüringen

Abkommen beruht auf Freiwilligkeit

Bodo Ramelow betonte, dass das Besondere an dem Abkommen sei, dass es auf Freiwilligkeit beruhe. Denn der Umstand das Zertifikat aus eigener Kraft und mit eigenem Antrieb erhalten zu haben, führe auch zu veränderten Prozessen im Denken. Damit sei das NaT beispielgebend auch für andere Bundesländer.

Zudem sei das Netzwerk, das sich rund um das Abkommen gebildet habe, wichtig für den Klimaschutz, sagt Stengele. Denn hier „suchen und finden Unternehmen den Dialog mit Kammern, Verbänden und Landesregierung.“ Mit guten Ideen könnten Kosten gespart und Klima und Umwelt geschont werden. Das sei ein Win-Win für Unternehmen und Gesellschaft.

Unternehmen ist glücklich über Urkunde

Und auch der Geschäftsführer der Jenaer Antriebstechnik, Stephan Preuß freut sich über die Auszeichnung. So sei Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil der Jenaer Antriebstechnik. Das Unternehmen engagiere sich ganz bewusst mit kleinen und großen Maßnahmen für den Umweltschutz. So würden sie beispielsweise regelmäßige Baumpflanzaktionen durchführen, die Flachdächer seien begrünt und der Betrieb des neuen Technologiekomplexes sei CO2 neutral. Bei einem Rundgang durch das Unternehmen konnte sich die Vertreter von Politik und Wirtschaft davon überzeugen.