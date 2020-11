Der Generationswechsel im Restaurant und Hotel „Scala“ ist da. Scala-Gründer Andreas Machner (61), der das Unternehmen im Jentower fast 20 Jahre führte, hat die „Scala Restaurant GmbH“ an Christian Hempfe verkauft und will noch „auf unbestimmte Zeit Begleiter“ bleiben.

Der 41-jährige Hempfe weiß um die Bürde: Machner hatte den Koch 2001 als „Jung-Facharbeiter“ angestellt. Hempfe sei ihm da als Mensch „mit Drive und Persönlichkeit“ aufgefallen, der nach drei Jahren Küchen-Chef wurde und das Speisenangebot „nennenswert vorangebracht“ habe: Das „Scala“ sei seither gelistet in den Spitzenköche-Rankings von „Michelin“ und „Gault Millau“. In der Ausgabe von 2020 der Gourmet-Bibel „Gault & Millau“ ist das „Scala“ mit 16 von 20 möglichen Punkten als bestes Restaurant Thüringens geführt.

Bereits seit 2016 ist Hempfe Co-Geschäftsführer des Scalas

Ein Wechsel mit langer Ansage: 2016 hatte Machner seinen Küchen-Chef als Co-Geschäftsführer berufen. Nichts sei besser, als den Generationswechsel aus dem eigenen Haus heraus zu entwickeln, sagt Machner. Dann das Jahr 2019: Machner war mehrere Monate auf Reise, und Hempfe habe in dieser Zeit bewiesen, dass er’s alleine kann. Doch sei das Ringen um die „Scala“-Zukunft im vergangenen Frühjahr ein „Tanz auf der Klinge“ gewesen. Ein neuer Pachtvertrag mit dem Turm-Eigner, der Firma Saller Gewerbebau, stand an: Der neue Kontrakt sei nun auf zwölf Jahre ausgelegt und „etwas flexibler“. Saller habe sich „sehr konstruktiv“ gezeigt, und so sieht Machner das „Scala“ mit seinen 15 Angestellten für die Zukunft „substanziell und finanziell gut aufgestellt“.

Hempfe hatte den Küchenchef-Posten 2015 auf zwei Köche verteilt. „Ich guck schon noch drauf. Die Hauptverantwortung liegt aber auf dem Team, das knapp zehn Jahre Bestand hat“, sagt er. Und: „Die Leidenschaft Koch bleibt immer in mir. Es wird noch Tage geben, an denen ich für die Öffentlichkeit in der Kochjacke da bin.“ Doch folge er seinem Standpunkt, niemals auf einer Stelle zu bleiben, die ihm Erfolg gebracht hat.

Nicht mehr nur das Gänge-Menü

Das spiegelt sich demnächst im Restaurant. Hempfe hat gemeinsam mit Machner initiiert, dass der Raum neu möbliert und strukturiert wie auch mit wärmeren Farben gestaltet wird. „Ein bisschen mehr Gemütlichkeit“, sagt Hempfe. Verändert werde etwa auch die Buffet-Strategie fürs Frühstücksangebot, das nach der Etablierung vor zehn Jahren heute „bis zu zwei Wochen Minimum im Voraus ausgebucht ist“. Neue Käse- und Wein-Kühlschränke stehen für die Überlegung, nicht mehr nur das Gänge-Menü anzubieten, sondern in das 128 Meter hoch gelegene Restaurant auch Leute zu locken, die nur bei einem guten Schluck entspannen wollen. Und der Clou: Neben den üblichen Gänge-Menüs soll es ein Angebot nach „Sharing Prinzip“ geben – „mehrere Produkte aus dem Gang wie ein kleines Buffet auf dem Tisch“. erläutert Hempfe. Das sei „wie bei Oma am Tisch, wo man sich viele Sachen selber nehmen kann“. Dieses kommunikative Miteinander gewinnt aus Machners Sicht als „eine der ältesten Kulturen“ wieder an Bedeutung und solle nun „Scala-getreu“, wie Hempfe anmerkt, umgesetzt werden. Und das zunächst als Testlauf und einziges Angebot im Bankett-Saal, 29. OG, der als Pop-up-Restaurant dient, wenn der Hauptraum umgebaut wird.