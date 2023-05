Neue Lobedaer Schwimmhalle heißt „Schwimmparadies Jena“

„Schwimmparadies Jena". Jörg Fuchs (links) und Ralf Günther freuen sich Mittwoch früh im Ostbad als Mitstreiter in der Schwimmhallen-Bürgerinitiative gemeinsam mit Jenas Bäder-Chefin Susan Zetzmann über die symbolische Namensbekanntgabe des Neubaus.

Jena. Lüftung des Namensgeheimnisses mit symbolischem Tauchgang Mittwoch früh im Ostbad

„Schwimmparadies Jena" ist der auserkorene Name für die neue Sportschwimmhalle Lobeda. Symbolträchtig ist dieses seit Tagen gut gehütete Geheimnis Mittwoch früh im Ostbad gelüftet worden: Per Tauchgang im Ostbad hat USV-Schwimmabteilungsleiter Ralf Günther das Schild mit dem erwählten Namen für die neue Sportschwimmhalle Lobeda an Land geholt. Damit setzte sich unter mehreren Vorschlägen die Idee der Schwimmhallen-Bürgerinitiative durch. Ralf Günther wie auch Jörg Fuchs sowie Gerd Busch von der WSG Lobeda waren als Treiber der Bürgerinitiative bei der feierlichen Namensenthüllung dabei.