Die Mitglieder der "American Guild of Organists" vor dem Johann-Walter-Positiv in der Stadtkirche Kahla. Ganz rechts Kantorin Ina Köllner.

Organisten aus aller Welt in Kahla zu Gast

Kahla. Viele nutzten die Gelegenheit, das besondere Instrument zu spielen. Spende für Weiterbau der Kahlaer Orgel überreicht

35 Organisten und Orgelfreunde aus Europa, Amerika und Asien, Mitglieder der amerikanischen Vereinigung „American Guild of Organists“, sind seit Ostermontag in Erfurt zu ihrem Frühjahrstreffen versammelt. Von dort aus unternehmen sie unter Leitung des Magdeburger Domkantors Barry Jordan Fahrten, um besonders bemerkenswerte Orgeln in Thüringen kennenzulernen.

Am vergangenen Freitag waren sie in Kahla in der Stadtkirche zu Gast, wo seit 2021 das von der Freiburger Orgelbaufirma Späth gebaute Johann-Walter-Positiv steht. Kantorin Ina Köllner zeigte und erklärte den Gästen die Orgel. Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit, um das Instrument mit seiner Besonderheit, der umschaltbaren Stimmung, selbst auszuprobieren, teilt Maren Hellwig mit.

Dieses ist der kleinere Teil der zweiteilig konzipierten Johann-Walter-Orgel, die ein Denkmal für Johann Walter sein wird, den Begründer der evangelischen Kirchenmusik, geboren 1496 in Kahla. Für den Bau des Hauptteils überreichten die Gäste eine Spende.