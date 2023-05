Reinstädt: 30 Stände zum Stöbern und Schnabulieren

Reinstädt. Reinstädter Landmarkt fällt in diesem Jahr auf den Pfingstsonntag

Der Reinstädter Landmarkt im Mai fällt in diesem Jahr auf den Pfingstsonntag. Zwischen 11 und 17 Uhr werden an 30 Ständen in gewohnter Weise regionale Produkte angeboten. Auf dem Gelände um Kemenate und Kirche können sich die Besucher auf viele Spezialitäten freuen. Dazu zählen frische Räucherforellen oder Wildgulasch mit Klößen, Mutzbraten, Rostbratwürste und Rostbrätel. Es gibt Schafskäse und Kuhkäse, Spezialitäten aus dem Eichsfeld, Honig, Marmeladen und Gelees regionaler Produzenten. An der Kemenate kann man frischen Kuchen genießen, auf dem Kirchengelände werden erlesene Kaffeespezialitäten zu verkosten sein. Regionale Biere und Limonade werden präsentiert, desgleichen ein breites Sortiment an Obstweinen, Cidre und Säfte aus der Region.

Im Bereich Handwerk und Handarbeiten bieten die Produzenten Korbwaren, Bekleidung aus Wolle und Filz, Felle und Hüte an. Glückwunschkarten, schöne Papiere und Schmuckstücke unterschiedlicher Art. Keramik gehört zum Markt dazu, ebenso Jungpflanzen und Kräuter. Leseratten finden am Stand mit antiquarischen Büchern etwas für ihren Lesehunger. Die Hobby-Mineralogin Regina Müller präsentiert Steine aus dem Ostthüringer Raum. Sie lädt Erwachsene zu einem Wissensquiz ein. Kinder können bei ihr ein Legespiel, ein Stein-Memory und „Schneckenrennen“ ausprobieren. Ebenfalls für Kinder eingerichtet wird ein Bastelstand, an dem unter Anleitung Schmetterlinge und Schmuckschachteln aus Papier gebastelt werden.

Musikalisch wird der Landmarkt durch Musiker des Gewandhausorchesters Leipzig begleitet. Um 16 Uhr lädt die Kirchgemeinde Reinstädt in die Kirche St. Michael ein, wo Norman Girl an der Scherff-Orgel musizieren wird.