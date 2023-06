Sommerkonzert in Jena führt durch die Musikgeschichte

Jena. Christof Reiff (Klarinette) und Christina Lauterbach (Klavier) eröffnen am Sonntag, 11. Juni um 17 Uhr die musikalischen Vespern in Jena.

Christof Reiff (Klarinette) und Christina Lauterbach (Klavier) eröffnen am Sonntag, 11. Juni um 17 Uhr die musikalischen Vespern 2023 in der Martinskirche Kunitz. In ihrem Sommerprogramm „Magic in the Summer“ präsentieren sie eine Auswahl von Kompositionen, die durch die Musikgeschichte vom Barock bis in die Gegenwart führen. Von Johann Sebastian Bach über Gabriel Fauré und Gerald Finzi bis hin zu Barbara Heller, Astor Piazzolla und Zequinha Abreu reicht das musikalische Spektrum. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.